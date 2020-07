Una tac d'avanguardia per Camerino grazie a Generali e fondazione Bocelli

LA SANITÀ

CAMERINO Una catena di solidarietà nel gruppo Generali e tanti individui e famiglie uniti nella volontà di donare a chi ha bisogno, tramite la fondazione Andrea Bocelli hanno reso possibile dotare l'ospedale di Camerino della Tac all'avanguardia da 128 strati, una delle poche presenti nelle Marche, inaugurata ieri mattina a Camerino. E' costata 300mila euro e rende l'ospedale più tecnologico dal punto di vista della strumentazione diagnostica.

L'inaugurazione

Sono intervenuti al taglio del nastro Veronica Berti Bocelli e Laura Biancalani, rispettivamente vicepresidente e direttore generale della fondazione, il presidente regionale Luca Ceriscioli accompagnato dall'assessore Angelo Sciapichetti e dal consigliere regionale Francesco Micucci, i vertici Asur con il direttore generale Nadia Storti, il direttore di area vasta Alessandro Maccioni, le autorità di Camerino dall'arcivescovo della diocesi di Camerino-San Severino Francesco Massara, al rettore Unicam Claudio Pettinari, al sindaco Sandro Sborgia. «Quando siamo stati costretti a sospendere i lavori dell'Accademia della musica ci siamo chiesti cosa potevamo fare per essere vicini al territorio - ha affermato Veronica Berti - la donazione della Tac è stata una risposta alle necessità, speriamo non debba più servire per l'emergenza Covid. È frutto della generosità di oltre 3mila 300 persone e famiglie che hanno voluto donare».

La giornata

Ha aggiunto Laura Biancalani, direttore generale: «Questa è una giornata importante per la nostra Fondazione Andrea Bocelli, dà il là ai nostri progetti e speriamo segni l'inizio di una nuova normalità. Siamo a volte invasivi ed insistenti, ma vogliamo essere vicini a questo territorio. Il 10 settembre consegneremo l'accademia della Musica di Camerino ed il giorno dopo le biblioteche digitali alle scuole di Muccia e Sarnano».

La donazione

Tutto questo è stato possibile anche grazie al prezioso sostegno di Generali che ha deciso di donare attraverso il contributo dei suoi dipendenti che hanno devoluto 10mila ore lavorative per il Fondo Internazionale di Generali. Lucia Sciacca, direttore comunicazione e sostenibilità di Generali Country Italia e Global business Lines, ha dichiarato: «Oggi rappresento Generali e tutte le nostre persone di Generali che, con il Fondo Internazionale del Gruppo, hanno voluto essere vicine a questo territorio e ai suoi cittadini, attraverso l'ospedale di Camerino, devolvendo oltre 10.000 ore di lavoro. Questo significa agire insieme, con azioni concrete, per generare fiducia».

L'apparecchio

Ha detto il presidente Luca Ceriscioli: «Avere un apparecchio come questo all'avanguardia, è prezioso per il post emergenza, consente il recupero di quelle prestazioni che durante la pandemia sono state cancellate, consente di recuperare i tempi, con una maggiore qualità ed implementazione dell'offerta sanitaria. La pandemia aveva portato il timore che fosse una scusa per ridimensionare l'ospedale di Camerino, come avevamo detto ora ci sono nuove ed importanti dotazioni tecnologiche. Ringrazio tutta la comunità per la pazienza avuta e per aver offerto questa struttura a tutta la Regione».

I macchinari

Ha concluso l'arcivescovo Massara: «I macchinari sono fondamentali, ma anche alla Ferrari serve il pilota per partire, ora l'ospedale va arricchito dal personale medico e sanitario. La montagna non può morire ha bisogno di servizi, fondamentale è il servizio sanitario, a cui si rivolgono anche cittadini meno abbienti. Un cittadino non può attendere 10 mesi per una visita, non deve andare in un'altra regione per sottoporsi ad un intervento, gli operatori sanitari non devono fare turni massacranti perché manca personale. Dal vescovo vanno a bussare tutte le istanze possibili e immaginabili, è la voce dei poveri. Grazie a tutt gli operatori per quanto hanno fatto, durante l'emergenza Covid».

Monia Orazi

