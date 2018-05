«Una struttura a due piani nell'ex ospedale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RICOSTRUZIONE TOLENTINO Avanti tutta per il nuovo ospedale di Tolentino. «Quella struttura non è recuperabile. Per cui verrà abbattuta e sarà ricostruito il corpo di un nuovo ospedale dove c'era quello lesionato dal terremoto». Il governatore Luca Ceriscioli conferma l'intenzione, ribadita dallo stesso direttore di Av3 Alessandro Maccioni, di procedere celermente nel percorso di costruzione di uno, o al massimo due piani, che fungerà da ospedale di comunità e ambulatorio. L'ospedale fu gravemente lesionato dopo il sisma del 24...