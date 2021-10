Una strategia per garantire la didattica durante i lavori

MACERATA Un piano per spostare classi e alunni nei casi in cui gli istituti scolastici durante i lavori non potranno ospitare le lezioni. In particolare il caso riguarderà la scuola IV Novembre di via Spalato, in quanto il nuovo edificio sarà costruito sulle ceneri dell'attuale struttura che dovrà essere demolita e nello stesso spazio dovrà essere ricostruito il nuovo istituto. È evidente che in questo caso sarà necessario uno spostamento di aule ed uffici scolastici altrove, probabilmente alla Fratelli Cervi a Colleverde che nel frattempo avrà completato il suo iter di adeguamento sismico.

La situazione

Stessa situazione si verificherà per la primaria De Amicis, un edificio molto datato che ha bisogno di un intervento radicale che costringerà le classi a traslocare altrove durante i lavori previsti. In questo caso l'ipotesi più praticabile appare quella di utilizzare i vicini spazi dei Salesiani che già in queste settimane stanno ospitando diverse scuole come l'artistico Cantalamessa e la stessa Unimc. Se il programma edilizio presentato abbraccia il periodo 2021-2026 gli amministratori comunali hanno ricordato come già nell'ultimo anno siano stati realizzati interventi in molte scuole del territorio. Tra questi il cappotto termico della primaria Natali a Sforzacosta (130 mila euro), l'intervento di manutenzione straordinaria della palestra e degli spogliatoi inagibili della primaria Dolores Prato a Collevario (260 mila euro) il cui cantiere sta partendo in questi giorni. Di prossima realizzazione la nuova palestra della primaria IV Novembre in via Spalato (circa un milione di euro) dove la struttura è stata completata ed ora si lavora sugli impianti interni, dieci aule della scuola primaria Anna Frank e tre aule della scuola d'infanzia Helvia Recina' di Villa Potenza dotate di impianti di ventilazione meccanica controllata e così 158 studenti e i loro operatori scolastici potranno svolgere in tutta sicurezza le lezioni in presenza (52 mila euro) ed i numerosi e continui interventi di manutenzione ordinaria (circa 150) eseguiti dagli operai comunali in tutti i plessi scolastici.

