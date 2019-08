Una sfilata di auto d'epoca alla scoperta del territorio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA KERMESSEMACERATA Entra nel vivo lo spettacolo di grande suggestione di Sibillini e dintorni, mix unico di storia, tecnologia e passione che sfila in questi giorni per le vie del maceratese. Il raduno di auto d'epoca ideato da Massimo Serra e promosso dalla Scuderia Marche-Club Motori Storici di Macerata ha fatto tappa ieri a Corridonia e Petriolo, nel pomeriggio poi a Porto Recanati dopo aver percorso la Provinciale 571 Regina', mentre stamane alle 10 è a San Severino Marche in piazza del popolo, e alle 21.30 in Corso Cavour e Piazza della...