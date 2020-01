Una rotatoria contro il caos in corso Cavour

L'IPOTESI

MACERATA Una rotatoria in piazza della Vittoria per ridurre il traffico in direzione corso Cavour e piazza Garibaldi. È una delle ipotesi da tempo al vaglio del Comune per decongestionare la viabilità in una delle principali arterie che portano in direzione del centro storico. In questo modo le automobili che provengono da via Roma e via Martiri della Libertà e che devono imboccare via Valenti o via dei Velini non sarebbero obbligate ad effettuare il tragitto corso Cavour-via Trento contribuendo a decongestionare una delle strade che quotidianamente presentano il più alto passaggio di veicoli. Che rimarrebbe di pertinenza esclusivamente per chi deve indirizzarsi su viale Puccinotti.

Lo studio

L'ipotesi di lavoro è in una fase assolutamente preliminare di valutazione all'interno di un discorso più complessivo che riguarda il ridisegno della viabilità cittadina: c'è la possibilità di realizzazione della rotatoria su piazza della Vittoria e di un'analoga rotatoria su via dei Velini, via Valenti e via Trento. Con questa soluzione si pensa di poter ridurre il numero di auto che transitano ogni giorno in corso Cavour. Ma parliamo, per ora, di una ipotesi che potrà essere presa in considerazione, approfondita ed eventualmente attuata solo una volta che si saranno conclusi i lavori di viale Martiri della Libertà che, al momento, è di gran lunga l'impegno più importante nell'ambito dei lavori pubblici che sta portando avanti l'amministrazione comunale. Per cui solo in una seconda fase - inevitabilmente dopo le comunali di primavera - si potrà esaminare questa rivoluzione della viabilità che andrebbe ad interessare tutta quell'area della città.

