Una ripartenza piena di incertezze. Sì, la voglia di ripartire c'è ma il prezzo da pagare è alto. Anche i ristoranti del Maceratese si preparano a ricominciare ma i dubbi sono molteplici: le distanze, il materiale protettivo, ma più in generale la situazione. Così diciamo che la tendenza generale è che i grandi riaprono, i piccoli temporeggiano qualche giorno in più. «Come posso riaprire in queste condizioni? - si è chiesto Gabriele Micarelli del ristorante Verde Caffé e della paninoteca Finecorso entrambe in corso della Repubblica a Macerata Prima di tutto non ci sono documenti ufficiali corrispondenti tra quelli dell'Inail e quelli regionali e comunali, in secondo luogo le modalità sono estremamente stringenti, basti pensare alla distanza tra i tavoli; ed infine forse il problema è anche la città stessa: Macerata è spenta, non c'è una politica per dar di nuovo vita alla città, quindi perché dovrei riaprire? Chi mi garantisce che non sarebbe meglio spostarsi?».

A pochi metri dai due locali, anche Antonietta Vagnoni del wine bar Q.B. in via Gramsci ha deciso di continuare a tenere chiuso ancora per un po'. «Sono consapevole che le misure precauzionali sono importanti, - ha detto - ma allo stesso tempo le ferree modalità sono le stesse che intimoriscono e spingono i clienti a non uscire. Ad esempio, chi verrebbe a cena sapendo di doversi sedere a 2 metri? O con il terrore di poter contrarre il virus in qualsiasi momento? Questa non è l'ottica giusta per consentirci di riaprire». Limiti, divieti, necessari da un lato ma preoccupanti dall'altro.

Monaldo Lucamarini del Casolare dei Segreti in contrada San Lorenzo a Treia, ha raccontato di tutte le cerimonie rimandate al 2021: «Nonostante ci atterremo a tutta la normativa. Per quanto ci riguarda noi contiamo di riaprire lunedì con la metà dei coperti ovvero, da 40 a 20, mentre per la parte banchettistica se ne riparla direttamente a dicembre con le cerimonie rimaste».Riparte anche Letizia Carducci dell'Osteria dei Fiori in via Lauro Rossi a Macerata, puntando sull'esterno. «L'Osteria all'interno è piccola, perciò dei 25 coperti che avevamo prima ne rimarranno 12 in modo che potremo distanziarli a dovere; - ha spiegato inoltre, dato l'arrivo della stagione estiva punteremo sull'esterno in particolar modo approfitteremo del vicolo cieco sul quale si affaccia il locale, tant'è che abbiamo già fatto richiesta al comune per poterci ampliare proprio sulla via». Lo storico ristorante La Cipolla d'oro è pronto per riaprire i battenti ma vuole a tutti i costi rimanere integro con le tradizioni di ristorante. «Non siamo favorevoli alle barriere in plexiglas - dichiara a chiare note Emanuele Properzi che gestisce insieme a Lino Panariello l'attività sulla strada Regina- Abbiamo preferito eliminare drasticamente i posti e distanziare secondo le norme previste i tavoli. Da 130 coperti lunedì riapriamo con 90 coperti. E' dura ma non è possibile in maniera diversa». Ma come farà se ai tavoli arrivano comitive o clienti non appartenenti allo stesso nucleo familiare? «Comitive per adesso mi sembra difficile sia possibile ospitare e per chi viene a mangiare con amici ci sarà a disposizione il doppio tavolo distanziato». Tiene duro Properzi anche sul personale. «Ne abbiamo una trentina e li teniamo tutti. E' dura ma non ce la sentiamo di lasciare a piedi nessuno. Ci siamo adeguati a testa bassa su tutto tranne che sul plexiglass».

