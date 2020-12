Una rete di commercianti per il servizio di delivery

LA STRATEGIA

MACERATA Bar e ristoranti presi d'assalto per l'ultima colazione e l'ultimo pranzo prima dello stop al servizio al tavolo e alla possibilità di consumare nei locali. Fino al prossimo 7 gennaio consentiti solo asporto e delivery. I maceratesi si sono affollati sin dalle prime ore del mattino per effettuare le ultime colazioni al bar, salutare i titolari delle attività, scambiarsi gli auguri e anche qualche dono natalizio tra amici e stesso scenario si è ripetuto all'ora di pranzo quando ristoranti e locali che effettuano il servizio ai tavoli hanno visto riempirsi di gente la propria attività.

La sorpresa

Più d'uno dei titolari di questi esercizi pubblici è rimasto piacevolmente sorpreso dall'afflusso così elevato, che ha portato ad allungare l'orario del pranzo. Insomma una grande voglia di convivialità quella mostrata dai maceratesi che, da oggi, dovranno affidarsi unicamente all'asporto o alla consegna a domicilio se vorranno gustare le prelibatezza di ristoranti e bar. Che, dal canto loro, hanno già predisposto appositi menù per le giornate di festa e garantiranno il servizio da asporto e in taluni casi di consegna a domicilio: alcuni per tutto il periodo che arriva fino al 7 gennaio, altri mirando esclusivamente alle giornate di festa.

L'iniziativa

Tra le iniziative che supportano le attività di ristorazione, ma non solo, c'è il servizio In consegna che porta a domicilio qualunque tipo di prodotto l'utente richieda. Quasi 80 le attività presenti. Il servizio online vede l'adesione di 45 attività a Macerata, 18 a Corridonia, 12 a Civitanova e 4 a Tolentino. Iniziato lo scorso maggio con poche consegne, ha avuto un'impennata tale che nell'ultimo weekend le consegne a domicilio hanno superato le 100 unità. «Consegniamo di tutto dice il responsabile di In consegna, Marco Romoli - dall'abbigliamento a frutta e verdura ma le cose più richieste sono il cibo cucinato, il sushi, le classiche pizze e, la scorsa estate, moltissimo è andato anche il gelato. Nel giro massimo di un'ora dall'ordinazione arriva la consegna a domicilio. In questo periodo ci fermeremo solo il giorno di Natale e mezza giornata il primo gennaio. La nostra offerta trova soddisfazione nei titolari dei negozi che abbinano questo servizio alla loro attività in presenza, sono contenti gli acquirenti che talvolta hanno difficoltà a spostarsi da casa, siamo soddisfatti noi che abbiamo creato questa offerta alternativa, che ha radici sul territorio, ad Amazon ed altri player internazionali. L'unico handicap che si risolverà nel tempo è quello del pagamento, che molti fanno ancora con denaro cartaceo e che invece sul nostro sito andrebbe fatto con carta elettronica per velocizzare ancor più le consegne. Ma il futuro sarà questo».

I racconti

Il Centrale.eat di Macerata è tra coloro che utilizzano In consegna per portare cibo cucinato a casa dei propri clienti. «È un servizio molto efficiente, affidabile e rapido dice il titolare del ristorante, Aldo Zeppilli - tramite il quale faremo le consegne anche nei prossimi giorni. Saremo aperti praticamente sempre: nei giorni di zona rossa faremo asporto e consegne per il lato ristorazione, nei giorni arancioni invece anche per quanto concerne il bar. Fino al 7 gennaio sarà così. L'ultimo pranzo in presenza è stato pienissimo, non me lo aspettavo ed è davvero un peccato che quest'anno non si possa vivere l'atmosfera natalizia che non riguarda solo l'aspetto economico per noi esercenti, ma quel clima magico di queste festività».

L'organizzazione

Il ristorante La volpe e l'uva di Macerata ha già messo in campo quelli che saranno i menu del 24-25 e 31 dicembre che sarà esclusivamente da asporto: non ci sarà consegna a domicilio e negli altri giorni il servizio sarà sospeso. Chiusura il 25-26 e 27 per Ca' Bar et di Macerata: garantito il servizio da asporto il 24 e dal 28 al 31 dicembre. «Noi ci saremo sempre in questo periodo con asporto e consegne a domicilio afferma invece Letizia Carducci dell'Osteria dei Fiori di Macerata -, tutti i giorni festivi e feriali con menù alla carta o delle feste». Stessa situazione per DiGusto, che sarà sempre operativo a pranzo e cena con asporto e consegne a domicilio in tutta la provincia. «I clienti hanno apprezzato la nostra offerta natalizia», afferma il titolare Marco Guzzini.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA