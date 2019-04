Una polizza assicurativa al centro della querelle Carancini pretende di scalarla dal totale da versare al Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENAMACERATA Un'assicurazione scalata al centro della contesa. Quella che il sindaco di Macerata Romano Carancini paga, come buona parte dei suoi colleghi, per tutelarsi da eventuali richieste risarcitorie legate alla sua qualità di pubblico amministratore. Di questi tempi praticamente tutti gli amministratori pubblici, sindaci e assessori in primis, ricorrono a questo strumento per mettersi al riparo dalle varie pretese e lavorare più tranquillamente. Il problema è che Carancini pretenderebbe di scaricare la spesa della polizza...