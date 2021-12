«Una nuova rotatoria per regolare il traffico all'inizio di corso Cairoli»

LA VIABILITÀ

MACERATA I punti di accesso alla città non sono certamente quanto di meglio ci sia in circolazione sul fronte della sicurezza e della viabilità: il punto di confluenza tra la via che sale dalla stazione ferroviaria, via Gigli, e via Pancalducci all'altezza del vecchio ingresso dell'ospedale cittadino è probabilmente il peggiore. La strada è tardo-ottocentesca e tale è rimasta quanto ad ampiezza e capacità di assorbire il traffico: nel senso che qualche secolo fa in quel punto non circolavano quasi quattordicimila vetture al giorno, cosa che invece accade ora in base ai dati pubblicati da Sintagma nel piano urbano della mobilità sostenibile 2020.

Lo studio

Secondo lo studio fatto da Sintagma lo snodo viario appena citato è quello più trafficato della città, vi si avvicina via Tucci ma il resto è distanziato, via della Pace, per esempio, ha appena 3400 transiti giornalieri. Numeri asfissianti per la zona, per chi vi abita, per chi la frequenta ed anche per gli automobilisti.

L'approfondimento

Ora l'assessore comunale all'Urbanistica Silvano Iommi ha affrontato la questione e delineato un'idea che necessiterà di approfondimenti tecnici e condivisione con gli altri Enti interessati: peraltro si tratta di un progetto di riqualificazione complessiva dell'area, non solo sotto l'aspetto dell'ammodernamento viario. L'aspetto prioritario è quello della sicurezza stradale, ma si coglie con immediatezza visiva che c'è un problema di non poco conto: spazi stretti. «L'idea di massima e da verificare - esordisce l'assessore Silvano Iommi - sarebbe quella di fare una rotatoria all'incrocio previo allargamento della sede stradale. Il punto di partenza è la demolizione e l'arretramento dell'ultimo tratto dell'ottocentesco muro di sostegno dell'attuale via Gigli, già crollato e rinforzato nel 1883. Quel crollo - argomenta l'assessore già presidente storico dell'Ordine degli Architetti - causò la morte di diverse donne che stavano lavorando sotto gli archi del muro, archi ora chiusi. Quel crollo fu un caso di cronaca nazionale, al punto che il Corriere Illustrato mandò un suo artista per disegnare il luogo della tragedia».

Lo step

Il secondo step: «Demolizione della casa all'imbocco del vecchio ospedale trasferendo la sede dell'Avuls nella vecchia casa del custode di Villa Cozza, previo restauro e recupero funzionale». Infine, ma non per questo operazione meno difficile, «abbattimento ed arretramento del muro di recinzione del viale d'accesso del vecchio ospedale lungo via Pancalducci sino all'incrocio con via Severini. In sostanza si tratterebbe di trovare una soluzione più adeguata e funzionale per una nuova Porta Picena periurbana».

L'incrocio

Iommi parte dalla rotatoria all'incrocio tra via Gigli e via Severini per aprire a un progetto molto ambizioso, quello della rigenerazione urbana dell'intera area, dall'ospedale (sul cui futuro sarà il caso di interrogarsi se e quando sarà realizzata la nuova struttura) fino al parco di Villa Cozza. Un progetto di particolare interesse che parte da un dato di fatto incontrovertibile, quello dell'esigenza di dare margini di manovra ai veicoli che si muovono sulla direttrice via Gigli-via Pancalducci e che ora trovano un accesso ottocentesco, difficilmente gestibile dai quattordicimila veicoli giornalieri, un progetto che si propone di arrivare a dare maggiore qualità di vita a chi abita in quella zona ed è assediato dalle auto a tutte le ore.

Il piano

La rotatoria e il parco urbano allargato da Villa Cozza alla ex fornace sopra il cimitero sono una visione di sicuro interesse e di sicuro rilievo anche economico. In questi tempi, ricchi di finanziamenti, però anche i sogni sembrano realizzarsi, la speranza è che non si materializzino gli incubi della peggiore edilizia vista all'opera ma non sembra essere il caso della proposta in corso di elaborazione a cura dell'assessore ed ex storico presidente dell'Ordine degli architetti della provincia di Macerata Silvano Iommi.

Luca Patrassi

