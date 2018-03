Una nuova bretella per tagliare fuori il passaggio a livello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I PROGETTI MACERATA Terza corsia Montanello - Villa Potenza, via Mattei La Pieve, nuove scuole alle casermette, eliminazione del passaggio a livello di via Roma. Sono le grandi opere di viabilità che l'amministrazione comunale ha intenzione di mettere in cantiere entro la fine del mandato. A partire dalla terza corsia tra Montanello e Villa Potenza: «Il progetto spiega l'assessore Narciso Ricotta è all'esame della Provincia, che farà le sue osservazioni, alle quali noi stiamo rispondendo. Si tratta di un progetto molto importante del...