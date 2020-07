Una laurea in Economia territorio e ambiente

MACERATA Novità del prossimo Anno Accademico di Unimc è incorso di Laurea in Economia, territorio e ambiente presentato ieri all'Orto dei Pensatori di Macerata a margine dell'inizio del primo appuntamento dell'Open Day. Il corso si pone l'obiettivo di formare profili professionali in grado di supportare la programmazione economica, l'analisi dei fenomeni economici territoriali, la progettazione e lo sviluppo dei sistemi locali basati sull'innovazione e sulla sostenibilità ambientale, e le strategie di impresa rispetto ai mercati di riferimento, non tralasciando il contesto della nuova economia circolare.

La cultura

«La nuova cultura è quella della sostenibilità - ha spiegato Claudio Socci, Professore Associato di Politica Economica presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università di Macerata -, le imprese devono produrre in termini di sostenibilità e di circolarità, i consumatori devono a loro volta consumare cambiando il loro punto di riferimento, ovvero far emergere un fabbisogno secondo questi nuovi termini. È necessario, dunque, un cambio dal punto di vista culturale che può avvenire soltanto da un percorso di studi universitario perché si innesta nel mondo del lavoro una nuova competenza che è già protesa a queste esigenze». Nel dettaglio del piano di studi del nuovo corso di Laurea in Economia, territorio e ambiente, alle conoscenze e competenze di base nelle diverse discipline dell'economia e dell'ambito aziendale, a solide base di analisi economica e fondamenti del sistema giuridico, si aggiungo, dal secondo anno, insegnamenti più caratterizzanti (Politica economica dell'ambiente ed Economia tributaria e territorio. Nel terzo anno, a seconda dei propri interessi, lo studente potrà orientarsi ad acquisire competenze funzionali alle Istituzioni pubbliche e ai mercati.

