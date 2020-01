Una convenzione con la Filarmonica per il suo teatro

L'ACCORDO

MACERATA Dopo il Lauro Rossi e il don Bosco il primo di proprietà comunale e l'altro di proprietà dell'Istituto salesiano l'amministrazione comunale ha deciso di allargare la platea dei teatri in convenzione e lo ha fatto con una delibera di giunta appena adottata. Nel particolare l'esecutivo a guida Romano Carancini ha sottoscritto un accordo con la Filarmonica per avere la disponibilità del teatro del circolo di via Gramsci per otto serate al prezzo di tremila euro. «L'Amministrazione ha più volte viene sottolineato nella motivazione dell'atto amministrativo- intessuto rapporti collaborativi con la Società Filarmonico Drammatica in ragione delle attività svolte in ambito cittadino per la diffusione e la valorizzazione della cultura». «La Società Filarmonico Drammatica, insediata nello storico Palazzo Bourbon del Monte sin dal lontano 1808, anno della sua fondazione, ha avuto come fine precipuo ricorda il Comune - oltre a quello dell'intrattenimento, con gioco e ballo, la diffusione e la valorizzazione della cultura, con rappresentazioni drammatiche e messe in scena di opere liriche e concerti nel teatro interno alla sede, nella quale per lunghi periodi è stata presente una scuola di danza e musica, la società, oggi come ieri, svolge un'importante funzione sociale nonché per ospitare la sede di alcune Associazioni, quali Kiwanis Club, la Sezione maceratese della Fondazione Idea - Istituto per la ricerca e la prevenzione della depressione e dell'ansia - l' Associazione dei Combattenti e Reduci e la sede del Rotary e del Lions Club». Al centro della convenzione la realizzazione di iniziative quali Macerata Racconta, già ospitato per alcuni incontri nel teatro della Società nelle edizioni passate, I giorni della Merla - Piccolo Festival d'Inverno, e l'organizzazione e attuazione nell'anno 2020 di un rapporto in base al quale il Comune utilizzerà il teatro per «otto giornate a titolo gratuito dice il Comune - e compartecipi all'onere economico derivante dall'attuazione dell'instaurando rapporto con tremila euro».

