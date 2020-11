«Una classe in quarantena da un mese, liberatela»

SAN GINESIO Una prima classe della scuola media in quarantena da un mese, protesta una mamma che chiede la fine della clausura per i bambini che stanno mostrando segni di disagio. La donna è la madre di una bambina che frequenta la prima media dell'Istituto Tortoreto. Lei, come i suoi compagni di scuola, è stata posta in quarantena dallo scorso 14 ottobre, quando la sua classe è stata messa in isolamento in seguito ad un caso di positività tra gli alunni. La bambina positiva, ora in quarantena, è asintomatica. Non appena era stata resa nota la notizia della positività di un compagno, a tutta la classe era stato imposto di restare a casa per un massimo di 14 giorni. Ma i giorni sono diventati molti di più fino ad arrivare a un mese.

La ricostruzione

Secondo la versione della donna l'Asur ha effettuato due tamponi sui bambini della classe in questione ma evidentemente ancora non sono stati ritenuti sufficienti: i giorni infatti passano e gli alunni ancora sono costretti a seguire le lezioni da casa davanti a un computer. Quello che, in generale, preoccupa i genitori sono le conseguenze psicologiche di un tale isolamento sui ragazzini che, stando a quanto ritiene la donna che ha sollevato il problema, hanno bisogno di fare lezioni in presenza e non di trascorrere la mattinata isolati. Ora le famiglie attendono informazioni: che sia effettuato un ulteriore tampone che indichi chiaramente lo stato delle cose o che venga presa una decisione ufficiale sulla base degli elementi che i medici hanno in mano. La situazione accomuna, purtroppo, per periodi più o meno lunghi, molti ragazzini e ragazzine delle scuole di tutta la provincia.

