«Una bellissima occasione per noi e per i nostri figli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PREPARAZIONECAMERINO Una mattinata di canti e preghiere, per i centocinquanta bambini della diocesi di Camerino-San Severino Marche che domani incontreranno il Santo Padre, all'interno del palazzetto dello sport in località Le Calvie. «Partiremo con il pullman alle ore 9 racconta una mamma del gruppo che raggiungerà il palazzetto da Castelraimondo è una bellissima occasione per noi ed i nostri figli, sarà un momento di emozione. I bambini potranno incontrare il Santo Padre, tra le 14.30 e le 15, prima che lui riparta per il Vaticano....