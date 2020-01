Un vertice

con Ubi Banca

Il presidente uscente di Confindustria Macerata Gianluca Pesarini ha annunciato per oggi un incontro con il vice presidente di Ubi Banca Roberto Nicastro. Nicastro, ex Dg di Unicredit , nel 2015-17, è stato presidente delle 4 good banks (Chieti, Ferrara, Etruria, Marche) con il compito di metterle in sicurezza e cederle per conto del fondo di risoluzione di Banca d'Italia. Il panorama creditizio nelle Marche nell'ultimo decennio è radicalmente mutato, non per effetto dei cambiamenti del clima ma dei danni prodotti dalla ex Banca Marche. Pesarini ha sottolineato, nel corso dell'incontro di ieri, come gli imprenditori facciano fatica a passare dalla vecchio metodo di rapporto fiduciario con gli istituti di credito a quello attuale legati ai numeri delle aziende. Un passaggio che ha prodotto un drastico taglio degli impieghi oltre ad una serie di reazioni a catena. Secondo gli imprenditori la colpa è delle banche che non erogano risorse al territorio, vista dal punto di vista delle banche sono le piccole imprese a non avere le carte in regola, quelle peraltro previste dalle norme per l'accesso al credito. Pesarini ha annunciato di volerne discutere con il manager bancario Roberto Nicastro.

