Un successo alla Bit di Milano per patrimonio e tour culturali

MACERATA L'offerta turistica di Macerata presentata nello stand della Regione alla Bit nello stand della Regione. In particolare sono stati presentati i citytour e il sistema di accoglienza del turista. «Abbiamo costruito un sistema coerente con la Marca Maceratese - sottolinea il vicesindaco Stefania Monteverde - . Accogliamo il turista in piazza della Libertà con Tipico.Tips, uno spazio per informazioni, acquisto dei biglietti, conoscenza del territorio della Marca, vendita dei prodotti tipici delle imprese locali. Da qui partono i tour sulla città. La visita si arricchisce anche di due nuovi itinerari che partiranno tra aprile e maggio. Uno legato alla scoperta dello Sferisterio con il nuovo percorso museale attrezzato; l'altro è l'itinerario legato a Padre Matteo Ricci. Un itinerario che parte da piazza della Libertà attraverso la Macerata del 500, attraverso una segnaletica smart e multimediale fino alla biblioteca Mozzi Borgetti con uno spazio dedicato anche ad altri grandi esplortori maceratesi come Giuseppe Tucci». Il racconto di Macerata ha toccato anche il Macerata Opera Festival. Grande l'interesse di tour operator e visitatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA