Un progetto per agevolare l'occupazione degli stranieri

MACERATA Alla mancanza di manodopera si aggiunge spesso l'impossibilità di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Sta provando a metterle insieme il progetto finanziato dal ministero dell'istruzione e organizzato dal Cipia di Macerata. Il Centro provinciale istruzione adulti, diretto da Simona Lombardelli, ha dato vita ad una convenzione con la Cna provinciale per formare 43 stranieri tra i 16 e i 55 anni, preparandoli al mondo del lavoro. «Molto spesso - dice Leonardo Virgili, coordinatore dei progetti speciali di Cna - capita che le aziende non si rivolgano ai centri per l'impiego per cercare manodopera e che nemmeno le persone in cerca di occupazione facciano riferimento a questi uffici. Con questa convenzione abbiamo cercato di rispondere ad entrambe le esigenze. I partecipanti hanno seguito 16 ore di corso per la sicurezza nei luoghi di lavoro, conseguendo l'attestato; 4 ore sono state dedicate alla preparazione dei loro curricula e ai consigli sul comportamento da tenere durante i colloqui di lavoro. Infine, nelle ultime 20 ore, saranno impegnati nella pratica del lavoro in aziende che hanno bisogno di manodopera. La parte teorica è iniziata l'11 ottobre scorso e si concluderà lunedì (oggi per chi legge, ndr). Poi saranno loro ad accordarsi con l'azienda, a cui li abbiamo assegnati in base alle loro inclinazioni, per iniziare il periodo di pratica». È possibile, quindi, che molti di loro possano trovare occupazione nelle aziende in cerca di lavoratori. «Ora faranno esperienza. È una opportunità anche per le imprese consociate che purtroppo, in questo momento, fanno fatica a reperire il personale. Spetterà ai corsisti farsi vedere preparati e interessati, poi insieme ai nostri artigiani valuteranno se proseguire l'esperienza di prova e ragionare ad un contratto».

