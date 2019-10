Un piano per l'area di piazza Garibaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA «Il rapporto non è tra sindaco e rettore ma tra università e città e parla di servizi offerti agli studenti »: questo ha avuto modo di ribadire di recente il primo cittadino Romano Carancini nel corso di un convegno organizzato nell'ambito della Festa dell'Unità. Come dire che si discute, più o meno a vanvera parrebbe, di presunti dissidi tra i vertici ma quello che conta è il gradimento che gli studenti dimostrano nei confronti della città che lo ospita e dei servizi offerti come le migliaia di card sottoscritte dagli...