Un piano di restyling per le ex Casermette Nasce un nuovo park

MACERATA Ruspe in azione, operai al lavoro nell'area delle ex Casermette destinata ad ospitare il nuovo parcheggio al servizio delle scuole Alighieri e Mestica. Il tempo va veloce ed i lavori non potranno essere conclusi per l'inizio dell'anno scolastico previsto per dopodomani, 15 settembre. E' probabile che il completamento delle opere necessarie slitti di alcune settimane dopo l'apertura dei due istituti, con la configurazione degli stalli di sosta che dovrebbe riprendere la stessa fisionomia di quelli realizzati nella dirimpettaia area di parcheggio del supermercato Eurospin.

Lavori che, però, non sono in carico al Comune di Macerata bensì a Cassa depositi e prestiti che deve provvedere all'urbanizzazione di tutta l'area attigua alle due scuole dove, da progetto originario, sono previsti una piazza, un parco urbano, percorsi di collegamento e nuovi impianti di illuminazione. «Non si tratta di un'opera del Comune di Macerata il nuovo parcheggio a servizio delle scuole alle Casermette - sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori - ma è in carico a Cassa depositi e prestiti perché fa parte di un complessivo progetto di sistemazione di tutta quell'area che parte da via Roma e arriva fino a via Prezzolini e che prevede il rifacimento del parco, di una piazza e del parcheggio davanti alle scuole dove attualmente è aperto il cantiere, e della viabilità in uscita. Questo lavoro in corso è una sorta di stralcio sull'intero progetto che dovrà poi essere realizzato. Con tutta probabilità andranno avanti per qualche settimana dopo l'apertura delle scuole anche perché si tratta di un'opera abbastanza impegnativa in quanto devono realizzare tutta la massicciata, i sotto servizi, non è semplicemente l'asfaltatura di una zona destinata a parcheggio. Ci sarà poi la predisposizione di tutti gli stalli di sosta sulla tipologia di quelli realizzati dal vicino supermercato».

A suo tempo, era la primavera 2019, la giunta comunale aveva espresso parere favorevole al progetto presentato dalla Cdp Investimenti Società di Gestione del Risparmio relativo alle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo da realizzare nella zona dell'ex Saram, nell'ambito del complesso direzionale/commerciale previsto dal Piano particolareggiato, strettamente connesse al più ampio obiettivo di riqualificazione urbana dell'intera area. Le opere riguardano la realizzazione di un parco urbano con un'area giochi e prevedono la rimozione di alberature e siepi ammalorati, la messa a dimora di nuove piante e arbusti e 800 mq di tappeto erboso. Inoltre è prevista la realizzazione di una piazza in corrispondenza della fermata degli autobus, in prossimità dell'originaria piazza d'armi, pensata come spazio di accoglienza per iniziative di socializzazione, che potrà ospitare anche manifestazioni ed eventi.

Dalla piazza partiranno diversi percorsi che collegheranno le zone circostanti, l'area delle scuole, il parco e l'area giochi. Tra le opere previsti anche nuovi impianti di pubblica illuminazione, di tipologia differente a seconda delle varie zone, con corpi illuminanti ad ottica led ad alta efficienza e alto risparmio energetico. L'importo dei lavori ammonta a circa 850mila euro. «Spetta a Cdp la sistemazione di tutta l'area delle Casermette spiega ancora l'assessore Marchiori - compresa la demolizione dell'ultimo fabbricato rimasto in piedi, quello dove fino a pochi mesi fa c'era l'Ufficio immigrazione. Trattandosi di un ente pubblico dovranno seguire un percorso ben delineato che dalla gara va agli affidamenti prima di poter procedere nel completamento delle opere previste nella zona. Che comprendono una piazza, un parco urbano, nuovi impianti di illuminazione quella che attualmente c'è è provvisoria. Bene che intanto venga fatto questo primo stralcio di lavori per rendere del tutto fruibile quella parte delle Casermette e non resti un mezzo cantiere come era sino a poco tempo fa. Noi abbiamo sollecitato in una recente riunione con Cdp il completamento degli interventi di loro competenza: ho chiesto in quella circostanza anche che siano completamente recintati i due lotti dopo l'Eurospin in modo che risultino inaccessibili a chiunque, per una questione di sicurezza. Questa recinzione comprenderà anche l'ultimo edificio dove c'era l'Ufficio immigrazione in modo che nessuno possa accedere in quell'area. Per i docenti e il personale scolastico rimane attivo il parcheggio che è alle spalle dei due istituti».

Mauro Giustozzi

