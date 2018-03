Un piano da due milioni per sistemare le strade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INVESTIMENTI MACERATA «Continua l'impegno dell'amministrazione per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi, cosa sulla quale ci stiamo concentrando da anni e continueremo a fare. Entro la fine de nostro mandato la città avrà un volto nuovo, almeno per quello che riguarda la viabilità». L'assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta, viaggia spedito per la sua strada, è proprio il caso di dirlo, e annuncia il piano delle manutenzioni alla viabilità, che l'amministrazione metterà in campo per l'anno 2018.Un piano da due...