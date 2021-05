Un percorso tra le bellezze paesaggistiche e monumentali

CINGOLI Il Balcone delle Marche (segnalato dalla delegazione Fai di Macerata) per la sola giornata di domani è tra le oltre 300 città d'Italia che aprirà le porte della città in occasione delle Giornate Fai di Primavera 2021. L'iniziativa Fai è stata accolta con grande soddisfazione dal Comune di Cingoli, ed è sostenuta dalla Pro Loco, dalla Direzione del Museo Archeologico Statale dall'Istituto Alberghiero Varnelli, dal Liceo Leopardi e dalla Bottega Campanaria Corinaldi. «Cingoli offrirà ai visitatori un'esperienza en plein air, tra natura ed storia ha spiegato l'assessore alla cultura Martina Coppari Una passeggiata, guidata da giovani esperti conoscitori del territorio, alla scoperta della meravigliosa realtà paesaggistica che avvolge il prestigioso nucleo architettonico-monumentale della città». Dunque un percorso guidato che prenderà il via dai Viali Valentini, si inoltrerà all'interno delle mura cittadine attraverso la Polisena, al quartiere Spineto con soste davanti al Palazzo Puccetti, al restaurato torrione di Porta Capranica, per l'affaccio panoramico da via Leoni, e si concluderà con la visita alla Chiesa di Santo Spirito con il Restauro Aperto dell'opera Immacolata Concezione di Ubaldo Gandolfi, alla presenza delle restauratrici incaricate, quali Nadia Senesi e Silvia Barcaioni.

Il percorso

Oltre a questo percorso (accompagnato anche da apprendisti ciceroni, quali studenti dell'Alberghiero e del Liceo) sono previsti tre eventi straordinari e l'apertura di due strutture museali. Gli eventi sono alla Bottega Campanaria Corinaldo con il Carosello dell'ultimo sole, al Parco delle Pietre Vive (presente la professoressa Paola Ippoliti) e alla Chiesa di Santo Spirito con il Restauro aperto. Mentre le sedi museali aperte sono il Museo Archeologico Statale e la Sala degli Stemmi dove è collocata la Madonna del Rosario di Lorenzo Lotto. E' obbligatorio la prenotazione, da farsi direttamente tramite il portale del Fai entro le ore 24 del giorno precedente. I gruppi saranno di max 15 partecipanti. Ogni gruppo partirà ogni 20 minuti: al mattino dalle 10 alle 12.10 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

Leonardo Massaccesi

