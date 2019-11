Un passo avanti per il rugby a Villa Potenza

L'IMPIANTO

MACERATA Un passo avanti per il futuro nuovo campo di rugby da realizzarsi a Villa Potenza. «Si è conclusa finalmente la cessione dell'area dove dovrà esser costruito il nuovo impianto per la palla ovale. sottolinea Alferio Canesin- L'area, attigua al Centro Fiere e vicina al garage dei bus Apm, è di proprietà dell'Ircer e con questa acquisizione del diritto di superficie del terreno si potrà ora lavorare più intensamente sul progetto che porterà alla creazione di questo nuovo stadio. E anche sui costi da sostenere per la realizzazione. Lo faremo in collaborazione e accordo con la società del presidente Mozzoni». Del resto l'attuale stadio Longarini' di via del Teatro Romano non è assolutamente idoneo ad ospitare l'attività di un club in costante espansone che conta circa 250 tesserati. Una storia lunga questa del campo per la palla ovale. Dapprima si doveva realizzare a Piediripa poi si è esaminata la possibilità di migliorare l'attuale struttura ma non era possibile perché c'è accanto il teatro romano con relativi vincoli archeologici e paesaggistici. Infine è uscita fuori questa opportunità accanto al Centro Fiere di Villa Potenza dove dovrebbe nascere il nuovo campo. «Da parte nostra speriamo di poter almeno dare il via prima del termine del mandato amministrativo ribadisce l'assessore allo Sport- all'iter per il nuovo campo di rugby. Poi sarà chi verrà dopo a completare l'opera che è strategica per questa società che merita grande considerazione per l'attività sportiva, ma anche sociale, che svolge all'interno della nostra città. Sbloccato il passaggio dell'acquisizione del terreno credo che si potrà ora guardare con più fiducia ai prossimi appuntamenti nel percorso che dovrà sfociare nella realizzazione di questo progetto molto atteso dagli amanti della palla ovale ma direi da tutta la comunità».

m. g.

