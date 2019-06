Un paese blindato per il piano di sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CAMERINO Camerino sarà una città blindata. Decine e decine di occhi elettronici e qualche centinaio di uomini delle forze dell'ordine, secondo il piano predisposto dalla Questura, garantiranno che tutto avvenga nella massima tranquillità e sicurezza. Per tantissime persone, oltre a militari, forze dell'ordine, dipendenti del comune di Camerino, della Curia, volontari della Protezione civile e di altre associazioni, domenica prossima sarà una giornata intensa e piena di lavoro, per fare in modo che le migliaia di fedeli che arriveranno...