Un investimento di 230 milioni 550 i posti letto

LA STRUTTURA

MACERATA - Il nuovo ospedale dovrà avere 550 posti letto, contro i circa 350 dell'attuale struttura del capoluogo, e costerà all'incirca 230 milioni di euro, con una stima di risparmio sui costi di gestione dei vecchi ospedali pari a circa 12 milioni di euro. Questa la divisione inizialmente ipotizzata dei posti letto della nuova struttura: 32 di terapie intensive, 100 di alta assistenza, 338 di media assistenza, 30 di lungodegenza post acuzie, 50 di day hospital. A questi si devono aggiungere 80 posti letto tecnici per dialisi, culle e pronto soccorso, un blocco operatorio con dieci sale chirurgiche, un blocco con cinque sale parto, due sale per emodinamica, diagnostica per immagini completa, Pet e due bunker per radioterapia. Per ottimizzare le risorse ci saranno solo quattro aree di front office: pronto soccorso; ambulatori, cassa e Cup; portineria, accettazione, ricoveri e direzione; magazzini e logistica.. L'assessore comunale all'urbanistica Paola Casoni ha sempre curato il risvolto tecnico comunale della questione: «E' stata scelta un'area di 23 ettari ha spiegato l'assessore comunale maceratese -, più estesa di quanto necessario ma lo abbiamo fatto pensando anche ad investimenti futuri. La volumetria realizzabile è importante ma abbiamo applicato un indice edificatorio più basso per evitare speculazioni edilizie: l'altezza ammessa è di 27 metri nella consapevolezza di poter aiutare l'azione dei progettisti . Grande attenzione al verde, da quello attrezzato a quello più legato alle attività terapeutiche considerando anche le barriere fonoassorbenti. Grandi spazi anche per i parcheggi destinati agli utenti e ai lavoratori della struttura. In più gli aspetti dei collegamenti, dalla stazione di Sforzacosta fino ad attracchi meccanizzati prevedendo poi il collegamento tra via Mattei La Pieve».

l. pat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA