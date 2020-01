Un intervento in quattro fasi da 300mila euro

IL PIANO

MACERATA Nello specifico l'intervento per la realizzazione del percorso museale all'interno dello Sferisterio si articola in una serie di fasi che trovano corrispondenza nell'allestimento degli spazi. Il primo intervento riguarda l' ingresso principale dello Sferisterio, attraverso il loggiato e il foyer, per condurre il visitatore direttamente alla biglietteria che viene valorizzata con nuove luci e nuovi colori. Poi, dalle scale si sale al primo ordine di palchi per entrare direttamente nella cosiddetta sala ex cinema che diventa sala interattiva multimediale per la conoscenza della storia dello Sferisterio e del Macerata Opera Festival, con un allestimento che valorizza anche la sua funzione di sala convegni. Dopo di che il visitatore viene guidato sulla gradinata da dove può ammirare l' interno dell' Arena e proseguire la terza fase del percorso con la visita del teatro all' aperto. Infine la quarta e ultima fase che prevede il ritorno al foyer. Per la realizzazione dell'intervento che prevede opere di risanamento conservativo, autorizzate dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, è prevista una spesa complessiva di 300 mila euro. La progettazione è in collaborazione con Sistema Museo, il gestore della rete di Macerata Musei che investe sullo sviluppo delle potenzialità del sistema culturale Maceratese. Il progetto di valorizzazione dello Sferisterio è parte di un piano più ampio che prevede lo sviluppo di un itinerario cittadino di riqualificazione dei beni culturali che è stato anticipato dall'apertura di Tipico.Tips, un nuovo spazio accoglienza e valorizzazione della città, ed il completamento della Public Library Bmb, la Biblioteca Mozzi Borgetti inaugurata a dicembre e dotata di allestimenti tecnologici e funzionali per convegni, mediateca per giovani e ricerca documentale.

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA