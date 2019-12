Un impianto per produrre gas metano

MACERATA Tre nuovi impianti per rendere sempre più efficace e competitiva la struttura di Piane di Chienti per smaltimento di rifiuti ma anche per produrre energia pulita. È quanto ha in cantiere il Cosmari. Gli impianti da realizzare riguardano la produzione di metano dalla frazione organica, il recupero materiali provenienti da pannolini e pannoloni, e infine il trattamento dei residui della spazzatura stradale. «L'obiettivo del Cosmari - spiega il direttore della società Giuseppe Giampaoli - è anche migliorare, rinnovare, modernizzare sempre più gli impianti. C'è già un bando per un macchinario che dovrà produrre metano dalla sostanza organica. Si tratta di un investimento di circa 20 milioni di euro. L'altro impianto riguarderà il riciclo di pannolini e pannoloni che rappresentano il 15% dell'indifferenziato raccolto, equivalente a circa 5 mila tonnellate. Il primo impianto ad essere realizzato sarà proprio questo impianto e sostituirà l'inceneritore che sarà smantellato. Sarà il secondo in Italia del genere, dopo quello di Treviso. Infine il terzo impianto sarà destinato al recupero delle spazzature stradali, degli spiaggiamenti, che oggi finiscono in discarica».

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA