Un impianto da professionisti ma la squadra è in Promozione

MACERATA Ma i 4,5 milioni di euro per il restyling dello stadio Helvia Recina sono soldi spesi bene o no? Il finanziamento citato era tra i progetti del Comune di Macerata approvati dal Ministero nell'ambito dei fondi per 20 milioni complessivi per la rigenerazione urbana. Il primo commento su una delle pagine social frequentate dai tifosi della Rata è sull'ironico andante: «Rifanno l'Helvia Recina, non sarà per il Matelica? No, perché uno stadio del genere per una squadra che gioca in promozione». Scrive, tra l'altro, l'assessore allo sport Riccardo Sacchi, un paio di giorni dopo la pubblicazione del decreto (passato inosservato anche ai parlamentari di centrodestra vicini alle amministrazioni comunali interessate): «4.5 milioni per la profonda riqualificazione dello stadio comunale Helvia Recina e omologazione per la serie B».

Dalla promozione in serie B il passo per la Maceratese non è breve, nemmeno a vincere tutti i campionati in sequenza. Peraltro si vanno a spendere ulteriori milioni, dopo la milionata spesa per la realizzazione delle inferriate nel piazzale esterno, per una struttura vecchia, superata e inserita a forza in un contesto urbano inadatto. Infine una considerazione non secondaria: si spendono più di 4 milioni di euro pubblici per uno stadio a disposizione di una squadra, la Maceratese, che viaggia a una media di alcune centinaia di spettatori, cinquecento per le partite di cartello. Sempre tra i tifosi c'è chi sottolinea che, qualora la Maceratese dovesse veramente arrivare in serie B, a meno di non fare due promozioni in un anno solo, sarà di nuovo ora di sistemare lo stadio, magari saranno cambiate anche le regole. Non quelle della buona amministrazione, quelle restano come ricorda chi si opponeva alla Strada Nord, costata decine di miliardi delle ex lire e mai utilizzata, in parte finita addirittura interrata. Con l'Helvia Recina, assicura il Comune, sarà diverso. Vedremo.

