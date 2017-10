Un giallo legato al coinvolgimento o meno dell'Ateneo maceratese alla redazione del piano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTO MACERATA Il primo colpo di scena lo firma il premo Oscar Dante Ferretti: lui domani, alle 17.30 al teatro lauro Rossi ci sarà per la presentazione di Macerata ESTroversa 2020, il dossier di candidatura di Macerata a Capitale italiana della Cultura 2020. Lo scenografo di origini maceratesi ha raccolto l'invito last minute del sindaco Romano Carancini arrivatogli dopo l'intervista rilasciata al Corriere Adriatico in cui diceva di non aver saputo nulla del progetto Macerata Capitale della Cultura e di non essere stato coinvolto in alcun...