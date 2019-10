Un evento per ripartire dopo il sisma

MACERATA Dodicesimo appuntamento di uno spettacolo acclamato. Il 30 ottobre, arriva al teatro Lauro Rossi di Macerata La Terra Tremano. L'evento è stato presentato da Giorgio Felicetti, che lo ha scritto e diretto, e dal vicesindaco Stefania Monteverde. «Il mio intento era quello di raccontare non il tragico evento, - ha spiegato Felicetti - bensì le emozioni di chi ha vissuto quei momenti, paura, speranza, coraggio, disperazione, poiché il vero protagonista non é il terremoto, ma le persone». Lo spettacolo, che andrà in scena alle 21, sarà preceduto dall'incontro Gente di Teatro, un dialogo tra il regista e la scrittrice Lucia Tancredi. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il percorso Scuola di Platea, grazie al quale 100 studenti delle scuole superiori potranno assistere allo spettacolo, dopo una due giorni di formazione insieme all'esperta teatrale Francesca Della Valle tra il 28 e il 29 ottobre. Lo spettacolo è un fuori abbonamento della Stagione di Prosa del Lauro Rossi, dunque le tariffe dei biglietti rimangono inalterate. Per tutte le informazioni è sufficiente rivolgersi alla Biglietteria dei Teatri, oppure sul sito www.comune.macerata.it.

Giulia Baldini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA