Un destino crudele, da piccolo aveva perso entrambi i genitori

IL DRAMMAMONTE SAN GIUSTO Lorenzo Germani era stato già messo a dura prova dalla vita: una tragedia nella tragedia quella capitata al diciannovenne di Monte San Giusto, come non hanno potuto fare a meno di ricordare ieri, non appena si è diffusa la notizia della morte, tutti coloro che lo conoscevano e sapevano pure della triste vicenda della sua famiglia. Lorenzo frequentava ancora l'asilo quando suo padre, Massimo Germani, era morto in seguito ad un tragico incidente stradale. La madre, Sonia Persichini, appena un paio di anni dopo di lui,...