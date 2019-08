Un corso Auser per volontari dell'assistenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTO MACERATA Un corso per volontari che si dedichino all'assistenza ai ricoverati nella casa di lunga degenza e cure intermedie di Treia. Il progetto è dell'Auser Treia che nelle prossime settimane, esattamente il 7 ottobre prossimo, organizzerà un incontro pubblico insieme all'amministrazione comunale nella vecchia sede dell'Ipsia, per cercare nuove adesioni e avviare il ciclo di lezioni che consenta ai partecipanti di essere subito operativi. Il corso e il servizio sono parte di un ricco programma di interventi in campo sociale che...