Un caos per i tamponi drive traffico in tilt a Santa Croce Le Usca potenziano gli orari

LA PANDEMIA

MACERATA Dopo il caos ai centri vaccinali, ieri mattina è toccato al punto tamponi di Santa Croce a Macerata. Lunghe code di auto si sono formate dal Belvedere Raffaello Sanzio, dove ha sede il distretto sanitario e dove è stato ricavato il drive in dei test molecolari, fino alle vie Indipendenza e Martiri della Libertà. Tanto lavoro per la polizia locale che ha presidiato la zona. Si tratta dei tamponi su chiamata dell'Asl, dunque programmati nell'ambito dello screening e del tracciamento.

L'impennata

Vista l'impennata di contagi, con tanti asintomatici o paucisintomatici che non hanno bisogno di cure ospedaliere, ecco che il numero di tamponi molecolari si moltiplica. Ieri ne sono stati fatti 250 contro una media dei giorni precedenti di 80. Situazione già risolta invece a Civitanova dove, dalla scorsa settimana, il drive in tamponi è stato spostato dal Poliambulatorio di via Abruzzo alla fiera sfruttando una piccola parte del Covid Hospital. Qui le auto si incolonnano nel grande parcheggio del palasport che può ospitare centinaia di auto senza impattare sulla viabilità. Una soluzione cui anche il Comune di Macerata sta pensando da tempo.

L'ipotesi

Torna in auge l'ipotesi di spostare l'area tamponi a Piediripa nei pressi del centro vaccinale. Situazione ordinaria, invece, all'hub vaccinale di Piediripa dove si è formata una coda nella prima mattinata (in tanti si sono presentati prima dell'orario di apertura) e che si è via via ingrossata fino alle 10 ma è stata presto smaltita. Già nel primo pomeriggio nessuna persona era costretta ad attendere il proprio turno all'esterno.

La chiusura

Chiuso, invece, l'hub di Civitanova come ogni martedì e venerdì pomeriggio, giorno di maggior afflusso degli spedizionieri nel cui centro è ricavato il punto vaccinale. Impossibile pensare di lasciarlo lì. Si cerca disperatamente un'altra soluzione, pure sollecitata nel corso della riunione di ieri sera tra l'assessore alla sanità della Regione Filippo Saltamartini e le direzioni dell'Area vasta 3. Civitanova la situazione più critica con persone e anziani costretti a passare tra gli pneumatici di Tir in manovra.

L'appello

Intanto la direttrice Daniela Corsi, dopo l'appello ai medici in pensione e a quello ai farmacisti, si rivolge anche alla Marina Militare. Inviata una lettera al comandante della Direzione Marittima affinchè possa essere messo a disposizione qualche medico militare. Intanto dal primo gennaio, tutti i reparti degli ospedali dell'Area Vasta metteranno a disposizione, a turno un medico per dare una mano ai pronto soccorso degli ospedali. Un grosso sacrificio ma necessario. Si ampliano anche i turni delle Usca, le squadre di medici che visitano a domicilio positivi con sintomi dalle 8 alle 20

I Comuni

Per quanto riguarda la curva dei contagi, l'incidenza a Macerata supera di nuovo la soglia dei 300 (301) contagiati ogni 100mila abitanti a settimana, sulla scia della media regionale (366). Rispetto alla vigilia di Natale, però, crescono i Comuni covid free: ora sono cinque, Bolognola, Monte Cavallo, Poggio San Vicino, Ussita e Visso.

Emanuele Pagnanini

