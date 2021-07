Un cantiere che vede all'orizzonte la sua conclusione è quello che riguarda la nuova palestra della scuola IV Novembre: i lavori proseguono senza interruzioni e, entro pochissimi mesi, ci sarà il completamento di un impianto atteso da anni dalla comunità scolastica della scuola primaria di via Spalato. La struttura e le tamponature sono ultimate, così anche il tetto completo di guaina: le pareti esterne sono quasi ultimate con il cappotto e l'impresa sta ora procedendo alla lavorazione dei massetti e poi alla installazione degli impianti.

La conclusione

Il Comune conferma come, rispettando il cronoprogramma stilato, i lavori si concluderanno entro l'estate, in tempo per l'apertura del nuovo anno scolastico in modo che gli alunni potranno usufruirne sin dal primo giorno. Tra i progetti attesi da anni c'è anche la nuova piscina comunale alle ex Casermette i cui lavori dovrebbero partire entro l'estate. C'è stata l'aggiudicazione provvisoria della gara di appalto per la realizzazione dell'impianto natatorio che sorgerà nell'area dell'ex Saram. Per quanto riguarda i tempi di esecuzione dei lavori sono stati previsti 350 giorni. Operativo anche il cantiere dei Capannoni Rossini, dopo uno stop di alcuni mesi ad inizio di quest'anno: interventi che sono ripartiti con le strutture esterne che mostrano già la loro fisionomia che sarà la medesima di quella originaria presente nel sito, mentre all'interno gli spazi successivamente avranno una nuova e moderna suddivisione.

La variante

Il Comune è in attesa che venga autorizzata una variante tecnica che consenta di portare a termine le operazioni di ristrutturazione dell'immobile ed anche la tempistica necessaria. Infine altri due progetti che devono passare dalla carta alla concretizzazione: il primo è il restyling dello stadio della Vittoria, un intervento già finanziato con 1,9 milioni di euro che entro la fine dell'anno dovrebbe finalmente vedere la luce e poi il sottopasso ferroviario di via Roma, per il quale l'amministrazione comunale ha stanziato, con una delibera, le risorse necessarie per procedere alla redazione del progetto definitivo. In seguito all'approvazione dell'intervento e al reperimento di tutte le risorse necessarie per la realizzazione dell'opera (circa 4,5 milioni di euro) potrà aprirsi il cantiere.

Mauro Giustozzi

