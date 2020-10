Un calciatore tra i contagiati Emiliozzi (M5S) «Sono negativa»

MACERATA Ancora contagi nel Maceratese. Positivo tra gli altri anche un giocatore del Trodica Calcio. «Il Trodica Calcio 1968 comunica che un suo tesserato è risultato positivo al Covid-19 a seguito di un tampone effettuato nella giornata di ieri (sabato, ndr.) ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Per tale motivo l'amichevole in programma contro il Portorecanati è stata annullata». A comunicarlo sulla pagina social è stato lo stesso sodalizio sportivo. La persona positiva è un giocatore che al momento non presenta sintomi e si trova in isolamento presso la propria abitazione.

I protocolli

L'Asur ha attivato tutti i protocolli per le persone che sono entrate in contatto con l'atleta e per i compagni di squadra che la scorsa settimana hanno effettuato gli allenamenti con il calciatore positivo. Intanto continuano a salire i contagi in Provincia: sono 19 quelli registrati ieri dal Servizio Sanità della Regione Marche (59 complessivi nella regione). Cinque i positivi nel Comune di Matelica, secondo quanto comunicato sabato dalla stessa amministrazione comunale. A Loro Piceno, stando a quanto comunicato dal sindaco Robertino Paoloni, è stato infettato un dipendente comunale che lavora nell'ambito delle scuole. Intanto la deputata del M5S Mirella Emiliozzi ha comunicato con un post su Fb di essere negativa al tampone Covid al quale si è sottoposta dopo che un collega che aveva partecipato a una seduta della Commissione Esteri della Camera era risultato positivo. «Grazie a tutti per la vicinanza che mi avete espresso - ha scritto la parlamentare - . Una cosa importante ho imparato da questa vicenda: non conta quanto basso riteniamo il rischio corso, al minimo dubbio è meglio fermarsi e verificare le proprie condizioni di salute, per tutelare se stessi e tutti gli altri». Sono invece 455 le persone che si trovano in isolamento domiciliare nella provincia di Macerata; di queste 35 presentano sintomi mentre dieci sono operatori sanitari.

