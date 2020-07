Un'altra civica per Ricotta

LE COMUNALI

MACERATA Irrompe un'altra lista elettorale a sostegno della coalizione di centrosinistra che ha come candidato sindaco Narciso Ricotta: nome e logo sono ancora da definire, ma il resto è pronto. Il nucleo fondante è quello formato dall'imprenditore Giancarlo Cossiri, titolare dell'Ifi srl, dallo scrittore ed ex consigliere comunale Guido Garufi e dal geometra ed ex consigliere comunale Luigi Carelli: la collocazione è appunto nel centrosinistra. La presentazione dovrebbe avvenire a breve scadenza, ieri sera il gruppo era al lavoro in centro storico sui temi che caratterizzano la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale. Cossiri, Garufi e Carelli sono nei vari ambito tre nomi noti del panorama cittadino e resta da verificare quali saranno i compagni di cordata a sostegno di Narciso Ricotta. Ieri sera, inoltre, nei dintorni dello Sferisterio si è svolta un'altra puntata della presentazione della lista di Macerata Insieme, un pezzo alla volta.

La presentazione

C'erano, tra gli altri, il presidente regionale dell'Erap Massimiliano Bianchini, il consigliere regionale uscente Sandro Bisonni. A presentare parte dei candidati il coordinatore di Macerata Insieme David Miliozzi che ha ricordato come «Macerata Insieme significhi insieme ai cittadini, che è l'essenza del nostro impegno politico. Siamo allo Sferisterio perché è un simbolo della città e lo è, con la sua stagione lirica, anche della ripartenza post Covid. Peraltro è un monumento che abbiamo messo nel nostro simbolo grazie al disegno donatoci da Silvio Craia. Sono due gli assi portanti del nostro programma elettorale: la valorizzazione degli spazi e delle persone e l'innovazione che si traduce in energia nuova per la politica, competenze per la grande sfida di governo per i cittadini con scelte politiche trasparenti ». C'era anche il candidato sindaco Narciso Ricotta che si è detto orgoglioso «di questa lista che abbina l'esperienza amministrativa del consigliere comunale uscente David Miliozzi e la capacità di innovazione e di rinnovamento. Darà un contributo importante di governo» . Sono poi intervenuti una decina di aspiranti consiglieri comunali che saranno appunto nella lista di Macerata Insieme: tra gli altri Laura Copparoni, Marco Carozza, Marco Feroci, Hany Mahmoud, Paola calamita, Marco Baldi, Riccardo Scarponi e Renata Lelli. Tra gli argomenti e le proposte in discussione la maggiore attenzione ai problemi del commercio, la capacità di innovare anche nel settore delle attività culturali, la digitalizzazione, la valorizzazione delle aree verdi e degli spazi comuni, l'impiantistica sportiva. «Rendere più accoglienti i luoghi con un piano educativo territoriale: in questa ottica abbiamo iniziato a fare alcune iniziative a Santa Croce » ha rilevato Marco Carozza, appunto uno dei protagonisti della lista di Macerata Insieme per il rinnovo del Consiglio comunale.

