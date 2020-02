Un'altra cena per Ciarapica: nel radar c'è Fi

IL RISIKO

MACERATA Il centrodestra assicurano è unito. Quello che però ancora non è chiaro è il motivo per il quale in due, da fronti diversi, si muovono da candidati governatori in pectore. Francesco Acquaroli, deputato di Fratelli d'Italia ed ex sindaco di Potenza Picena, si muove da alcune settimane da candidato ufficiale del centrodestra sulla base di un imprimatur arrivato da Giorgia Meloni che reclama il rispetto degli accordi presi a livello nazionale con Salvini e Berlusconi. Fabrizio Ciarapica si muove da alcune settimane presentandosi da candidato governatore della Regione Marche presentato da una lista civica con il sostegno indiretto della Lega. Se il centrodestra fosse unito uno dei due appare di troppo, diversamente avanti in due. Veramente ci sarà una rottura tra Meloni e Salvini per il candidato governatore delle Marche? Regione che sullo scacchiere nazionale ha voce in capitolo di poco superiore allo zero tanto da avere ai vertici di alcuni dei partiti maggiori commissari che arrivano dalla Lombardia e dal Lazio? Quale risulti essere la verità, il dato di fatto è che anche l'altra sera Fabrizio Ciarapica ha messo in piedi una conviviale organizzativa da Calamaretto: in discussione la campagna elettorale per la Regione. Tra i presenti il parlamentare, elettoralmente marchigiano Simone Baldelli mentre sempre in giornata nella zona Ciarapica di Civitanova era stata segnalata la presenza del commissario regionale di Forza Italia, il laziale di Viterbo Francesco Battistoni. Va aggiunto che inizialmente Forza Italia si era espressa per Francesco Acquaroli ma ora il cambio di commissario potrebbe aver indotto un cambio di valutazioni. Ancora qualche giorno per capire se il centrodestra stia verificando la fattibilità delle convergenze parallele o semplicemente stia andando incontro a un frontale (Acquaroli contro Ciarapica).

l. pat.

