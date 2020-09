Ultimo giorno di test a scuola «La copertura è stata buona»

LA PREVENZIONE

MACERATA Ultimo giorno di test sierologici programmati per il personale scolastico e parascolastico degli istituti del Maceratese; soddisfatti i medici di medicina generale della Provincia per la campagna di sensibilizzazione partita due settimane fa e volta a mappare il personale in vista del rientro in classe previsto per il 14 settembre.

L'impegno

«Siamo in dirittura di arrivo per quanto riguarda i test sierologici effettuati sul personale scolastico e l'adesione è stata ottima ha detto il dottor Bernardo Cannelli, segretario provinciale della Fimmg di Macerata -. Abbiamo riscontrato alcune positività e tutti i pazienti che avevano gli anticorpi si sono sottoposti al tampone. Un lavoro sinergico quello che è stato portato avanti grazie alla collaborazione di tutti i colleghi e dell'Area Vasta 3 e messo in campo in collaborazione con l'Anp Marche. Quando richiesto abbiamo anche effettuato i test sierologici direttamente negli istituti come avvenuto a Tolentino, Civitanova, Potenza Picena, Morrovalle e in altri plessi. Siamo soddisfatti di quanto fatti in questi 14 giorni e crediamo che la copertura sia stata buona».

Il dipartimento

Come spiegano anche dal Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 3, diretto dal dottor Alberto Tibaldi, trattandosi di un test su base volontaria chiunque volesse sottoporsi all'esame sierologico anche in quest'ultima settimana prima del rientro in classe può farlo contattando il proprio medico di base. Anche l'assessore alla cultura del comune di Macerata e insegnante Stefania Monteverde si è sottoposta al test condividendo il suo pensiero sull'importanza della campagna di mappatura sui social. «Siamo gente di scienza. E di coscienza» ha scritto la Monteverde. A oggi, in tutta la Regione Marche, sono stati effettuati complessivamente 10.302 test sierologici su altrettante persone del personale docente e non docente; una media di 936 test rapidi al giorno che sono stati eseguiti negli studi dei medici di medicina generale, negli istituti o nei vari distretti territoriali dell'Asur in quanto una parte di medici non ha aderito alla campagna. La stima regionale, per il 9 settembre, è di oltre 15.500 operatori mappati.

I medici

«I medici di medicina generale hanno una funzione fondamentale in questo momento perché sono le sentinelle epidemiologiche del territorio aveva detto il presidente dell'Ordine dei medici di Macerata Romano Mari all'inizio della campagna -. Come è importante che ci sia quel passaggio con il proprio medico di base dato che il professionista, oltre ad avere un rapporto confidenziale con il paziente, ha una conoscenza olistica dello stesso ed è in grado di fare tutte le valutazioni in caso di situazioni a rischio». Intanto continuano a salire i positivi in Provincia; quattro quelli registrati ieri nel Maceratese dal Gores nel consueto bollettino quotidiano. Si tratta di rientri dall'estero e di contatti domestici; al momento torna ad alzarsi l'età del contagio ma rimangono tutti soggetti, prevalentemente asintomatici.

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA