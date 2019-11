Ultimo giorno con le tipicità dalla Francia

LA PROPOSTA

MACERATA Nonostante le condizioni meteo non siano state clementi, anche questa edizione del mercatino regionale francese sta dando i suoi frutti. Sistemati in piazza della Libertà tra luci colorate e tendoni, gli stand hanno aperto i battenti venerdì e chiuderanno questa sera. Indubbio il successo riscontrato fino ad oggi, esattamente come il tocco caratteristico dato a questo weekend di festività. Moltissimi gli interessati, i quali, armati di ombrello, hanno assaggiato ed acquistato prodotti provenienti dalla Francia. Vini rossi e bianchi, profumi a forma di Torre Eiffel, biscotti di qualsiasi tipo e forma, spezie colorate e tè dagli svariati sapori, baguette di ogni genere e naturalmente formaggi tipici, sono soltanto alcuni dei tanti prodotti che fino a questa sera saranno il cuore pulsante della piazza centrale maceratese. «Siamo sempre venuti a Macerata, - ha raccontato Chiara Pernarelli, rappresentate di uno degli stand e di certo non siamo rimasti sorpresi dal tempo, dato che in questi anni non è mai stato dalla nostra parte. Però, proprio sulla base delle esperienze passate, ci siamo attrezzati in modo da non essere ostacolati dalla pioggia. Fortunatamente ci sta andando bene, viste e considerate le tante persone che sono passate a trovarci, tra chi semplicemente è venuto a fare un giro e chi invece ha deciso di comprare qualcosa». Famiglie con bambini, gruppi di amici, coppie, comitive di turisti, in tanti hanno deciso di fermarsi a curiosare tra le bancarelle per assaporare i sapori francesi. «Siamo un gruppo ormai molto coeso, - ha spiegato il francese Sharfy Jeibali, responsabile dello stand dedicato ai vini e ad altri prodotti tipici della tradizione francese e ci spostiamo sempre insieme ovunque, e naturalmente Macerata non fa eccezione. Qui siamo sempre stati accolti bene non solo dalla cittadinanza, ma anche dalle autorità ben disposte e propositive nei nostri confronti, sin dalla prima edizione».

