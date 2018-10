Ultima chiamata per il centro Il rilancio passa dagli studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RIPARTENZA MACERATA La ripartenza del centro storico è solo degli universitari. Dopo l'estate dei turisti latitano ancora i maceratesi nel cuore della città. Ed i commercianti sono preoccupati, in alcuni casi fatalmente rassegnati: qualcuno ha delocalizzato fuori dalle mura le proprie attività, qualche altro prova a spostarsi da una via all'altra. Ma resta grande incertezza sul futuro. La revisione della ZtlVisto anche che dal palazzo comunale non arrivano segnali di quella apertura fatta diversi mesi fa di una possibile revisione...