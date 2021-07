Tutto pronto si inaugura la piscina a Pieve Torina

PIEVE TORINA «Una domenica speciale a Pieve Torina», comincia così il racconto del sindaco Alessandro Gentilucci, orgoglioso di condividere con la sua gente la nuova piscina, situata nell'area degli impianti sportivi del paese. «Un'oasi di normalità, che restituiamo alla comunità e al territorio in uno spazio riqualificato e rinnovato dove prima sorgeva il vecchio impianto; una scommessa vinta, cui abbiamo lavorato con dedizione e tenacia, come siamo soliti fare per tutte le situazioni che abbiamo a cuore; uno stimolo a superare l'emergenza continua che, purtroppo, ancora viviamo ».

La struttura

La nuova piscina si presenta con una superficie di circa 170 metri quadrati e una profondità massima di un metro e mezzo, con una parte riservata ai bambini. Uno spazio a disposizione di tutti, pensato per le famiglie, il cui accesso sarà regolamento a partire dai prossimi giorni. Intanto domani sera l'inaugurazione ufficiale. Piscina e non solo: proseguono gli eventi dell'estate di Pieve Torina. Questa sera torna la passeggiata in notturna lungo il sentiero delle acque, il percorso ciclopedonale inaugurato lo scorso anno e dedicato a Luigi Gentilucci. «Un itinerario suggestivo che percorreremo assieme ad esperti che ci racconteranno della natura e delle leggende di questi luoghi fino all'arrivo al mulino di Fiume dove ascolteremo magiche ed evocative melodie» conclude il sindaco. L'appuntamento è per le ore 21.15 all'ingresso del sentiero lungo la strada provinciale 96 che conduce a Colfiorito.

