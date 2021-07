Tutto pronto per la mostra su Ferretti a Palazzo Ricci

MACERATA Un allestimento immersivo tra il buio e la luce, per scoprire come inizia il percorso di costruzione di un film o di uno spettacolo teatrale, attraverso i bozzetti dello scenografo premio Oscar Dante Ferretti, dalle collezioni della Fondazione Carima. A far sognare il visitatore sarà la creatività visionaria del grande maceratese. L'affascinante immaginario dello scenografo e costumista maceratese Dante Ferretti è protagonista assoluto della mostra Dante Ferretti, effimero per errore, presentata in conferenza stampa dalla Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata (Carima), promotrice dell'evento. La mostra sarà allestita a Palazzo Ricci di Macerata dal 25 luglio al 19 settembre 2021. L'esposizione, a cura di Pierfrancesco Giannangeli e Benito Leonori con l'assistenza di Bianca Piacentini, ha il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Macerata. L'organizzazione è affidata a Maggioli Cultura. L'inaugurazione è prevista sabato 24 luglio, alle ore 18, alla presenza del Maestro Dante Ferretti. Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente Fondazione Carima esprime piena soddisfazione: «La Fondazione Carima con questa mostra espone per la prima volta i pregevoli bozzetti del grande scenografo maceratese acquisiti alcuni anni fa, tra i quali figurano gli esemplari relativi ai film per i quali ha vinto il premio Oscar per la migliore scenografia, vale a dire The Aviator e Hugo Cabret di Martin Scorsese e Sweeney Todd Il diabolico barbiere di Fleet Street di Tim Burton». Nelle sale di Palazzo Ricci saranno esposti 10 bozzetti a pastello su alluminio, carta, cartoncino, cartone, compensato e tela - tra cui quelli dei film premiati agli Oscar - e un modellino di resina, appartenenti alle collezioni della Fondazione Carima.

