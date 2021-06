«Tutti a distanza, che anno difficile Ora solo vacanze»

MACERATA Maxi orale per gli studenti alla prova della Maturità 2021. L'esame più atteso e trepidato dai giovani italiani è stato riadattato per il secondo anno consecutivo alle disposizioni anti contagio da Coronavirus, consentendo, tuttavia, di affrontare la prova in presenza. Un colloquio che è stato definito rinforzato ma che, nonostante le molte difficoltà affrontate, non ha scoraggiato gli studenti maceratesi. Non è un caso, forse, che molti di loro si vedano proprio in camice e in corsia nel prossimo futuro.

Il bilancio

«È andata molto meglio di quanto mi aspettassi - ha detto Maria Brascugli, raggiunta al termine dell'esame all'esterno del Liceo Leopardi del capoluogo -, i professori sono stati gentili, così come la presidente della commissione. Ero arrivata con una paura immensa, però ora sono davvero felice». Il pensiero non può non andare all'anno scolastico appena passato: «Un periodo difficile perché la seconda ondata del Covid ha un po' smorzato la nostra grinta - ha aggiunto -, ci siamo aiutati e compresi reciprocamente tra alunni e insegnanti e alla fine ce l'abbiamo fatta. Adesso voglio finalmente pensare alle vacanze».

Gli studi

Silvia Crocé, di Urbisaglia, ha invece concluso i suoi studi all'indirizzo linguistico dello stesso Istituto: «Sono soddisfatta - ha affermato -, ho portato un elaborato sulla sull'infanzia, sulla spensieratezza del bambino nel percepire il mondo, in un anno in cui di spensierato non c'è stato molto ma speriamo che la situazioni migliori grazie anche ai vaccini». Molti degli studenti, infatti, hanno preso parte all'Open day dei maturandi chiuso il 6 giugno: «Ho fatto la prima dose, mentre la seconda è in programma per metà luglio. Adesso mi godo l'estate, poi penso di iscrivermi alla Facoltà di Lingue all'Università di Macerata».

La tensione

Un po' di tensione nel scoprire la nuova modalità d'esame si è comunque manifestata: «Credevo che farlo il primo giorno sarebbe stato davvero molto presto perché dalla fine della scuola sono passati solo pochi giorni - ha confidato poco dopo la maceratese Alyssa Cicconi -, i prof ci hanno davvero messo a nostro agio ed è stata una bella esperienza che ci ha dato la possibilità di esprimerci. Anch'io ho scelto di vaccinarmi - ha aggiunto -, studiare a casa è stato davvero molto difficile e in vista dell'esame questo ha causato dello stress. Ora voglio andare in vacanza e poi inizierò a prepararmi per il test di ingresso a Medicina».

Gli elaborati

Soddisfatto anche Daniele Luconi, maturando del Liceo Linguistico che portato un elaborato sugli aspetti dell'animo umano: «Devo dire che l'ansia c'è stata ma probabilmente l'esame è stato un po' più semplice rispetto ad altri anni - ha ammesso prima di essere innaffiato dallo spumante portato per l'occasione dai suoi amici -, devo avere la seconda dose del vaccino il prossimo 10 luglio, adesso però penso alle vacanze». È di Macerata anche Martina Bettucci, iscritta al Liceo Classico, vaccinatasi una settimana fa, la prima in assoluto questa mattina ad affrontare la Maturità: «L'esame è andato bene, ero tranquilla - ha sottolineato -, ho scritto una tesina sulla condizione della donna a partire dall'Antica Grecia a Roma, fino a i nostri giorni. In futuro vorrei fare Medicina, proverò il test fra un paio di mesi». Allontanandosi dal centro verso l'Istituto Agrario Garibaldi, cambiano i temi trattati ma non le emozioni provate: «Ho esposto il mio elaborato sulla birra senza glutine - ha spiegato Angelica Palmieri -, è stato un anno diverso e difficile per la lontananza dai compagni, tuttavia ho scoperto tanti altri modi per tenermi in contatto con loro. Ho intenzione di frequentare l'Università a Camerino, spero di non dover ripetere lo studio a distanza, ma sarei pronta e preparata». Un in bocca al lupo agli studenti che dovranno affrontare l'esame nei prossimi giorni è arrivato dalla studentessa Laura Carletti di Corridonia: «È andata bene, sono stata promossa - ha detto la giovane -, la mia tesina è stata sull'agricoltura sostenibile e biologica, faccio tanti auguri a tutti e in modo particolare ai miei compagni di classe».

Il ricordo

Tra i maturandi del Liceo Scientifico anche Nicola Loparco: «Una volta entrato l'ansia è sparita e ho iniziato a ricordarmi tutto quello che ho studiato - ha ribadito -, è stato un anno duro, appena tornati in presenza abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo, anche perché sappiamo che in futuro non ci rivedremo così spesso. In fin dei conti ci è andata bene, adesso penso alle vacanze, poi il pensiero andrà ai test di ammissione per Medicina». Gli esami di maturità, quest'anno soltanto orali, proseguiranno un po' alla volta durante le prossime settimane. Poi per i ragazzi inizieranno le tanto attese vacanze prima di mettersi sotto con i nuovi impegni lavorativi o di studio. Gli esami di maturità si svolgono davanti alle commissioni, sono circa 80 quelle nominate in provincia di Macerata.

Andrea Mozzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

