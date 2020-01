Turismo, segnaletica in degrado arrivano le informazioni hi tech

IL RILANCIO

MACERATA Siamo diventati talmente attrattivi che a Macerata guardano anche da altre regioni e cercano di arrivarci in conseguenza delle attività professionali svolte. Anni fa diversi medici e alcuni primari arrivavano dall'Emilia Romagna e dalla Toscana, molti dal Nord delle Marche: se per la sanità la percezione popolare poteva essere quella indicata, ora per le attività culturali da qualche anno c'è come l'impressione che l'Umbria, e l'area di Perugia in particolare, goda di un certo fascino ma non per la colorazione politica.

Gli obiettivi

All'albo pretorio del Comune di Macerata è infatti apparsa la determina che affida a una associazione temporanea di imprese umbre lavori per circa 191mila euro finalizzati alla sistemazione dei segnali turistici e della formazione di una rete multimediale. Il tutto origina da un avviso di manifestazione d'interesse pubblicato nel maggio scorso dal Comune in relazione a fondi europei girati dalla Regione. Intanto va detto che è risultata aggiudicataria della procedura di gara la Nexsa, partecipata per l'occasione maceratese da Nexo corporation e Nexma srl. La messa in opera secondo i tempi indicati dal Comune è prevista per la prossima primavera. «Macerata assicura il Comune - avrà una segnaletica turistica e pedonale smart che andrà a integrarsi perfettamente nel contesto urbano, rimanendo ben visibile senza però diventare elemento di disturbo. Si sostituirà a quella esistente ormai superata e costituita da cartelli e indicazioni non uniformi tra loro».

Le criticità

Ed a proposito della segnaletica esistente impietosa è l'analisi fatta dagli umbri incaricati dell'opera: «Da un'analisi dell'attuale situazione della segnaletica turistica maceratese emergono alcune criticità. La vetustà: le tabelle risultano gravemente danneggiate da agenti atmosferici e atti vandalici. L'incompletezza: alcuni siti di rilevanza turistica risultano non tabellati ed in alcuni casi le tabelle sono state asportate. Tabellazione di siti di scarso interesse turistico: alcune tabelle sono riferite a palazzi privati non visitabili quindi di scarso interesse per il turista che può ammirarli solo esternamente. Posizionamento: molte tabelle sono posizionate in modo tale da rendere difficoltosa la lettura, nella maggior parte dei casi si trovano ad un'altezza eccessiva rispetto al punto di vista del fruitore. Visibilità altezza, colore, dimensione e posizionamento rendono l'attuale sistema poco visibile a distanza. Mancanza di coordinamento a causa della sovrapposizione di interventi da parte pubblica e privata: l'attuale segnaletica risulta scoordinata dal punto di vista stilistico, del materiale e della possibile fruizione. Ciò crea confusione e difficoltà nell'interpretazione».

Le indicazioni

Altro problema l'assenza dell'interfaccia digitale: «manca completamente un sistema di navigazione digitale che consenta di spostarsi facilmente in città e fornisca approfondimenti. Nelle tabelle dove è presente un QR Code il medesimo non genera nessun collegamento. Assenza di una seconda lingua: la maggior parte della segnaletica attuale non presenta testi tradotti in una seconda lingua che sarebbe opportuna per l'accoglienza dei numerosi turisti stranieri. Gli ingressi pedonali al centro storico non presentano un sistema informativo turistico di qualità che possa dare indicazioni facilmente comprensibili al turista. I siti di interesse turistico al di fuori del centro storico non sono segnalati o lo sono solo parzialmente. Mancano soprattutto le indicazioni su come raggiungerli». Una stroncatura senza appello per il vecchio sistema.

Gli strumenti

Quanto al nuovo il Comune assicura che «la nuova segnaletica accompagnerà turisti e cittadini dai principali punti di accesso della città al centro storico e ai diversi info-point e da qui alla scoperta dei vari attrattori di rilevanza turistica e culturale, ambientali, storico-artistica, religiosa, architettonica, tradizionale, folkloristica e alla visita della città comprese le aree circostanti il centro storico. L'obiettivo è quello di arricchire l'offerta dei percorsi che si delineeranno anche con le tipicità artigianali ed enogastronomiche e di fornire un valido supporto informativo ed informatizzato alla visita». Il progetto si sviluppa su tre fronti congiunti che comprendono la segnaletica fisica, ovvero segnali, cartelli e tabelle, un applicativo digitale cioè un'app multilingue in grado di interagire con la segnaletica attraverso tecnologie innovative che assicurerà una maggiore inclusività e accessibilità di monumenti e luoghi storici grazie anche ai contenuti come foto, testi, audio e video.

Luca Patrassi

