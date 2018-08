Trovato morto in casa dai vicini Ucciso da un'overdose a 37 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TRAGEDIASAN SEVERINO Era a terra mentre i vicini di casa aprivano la porta. Mentre la chiave girava nella toppa, nel loro cuore, speravano di non trovarlo in casa oppure di trovarlo nel suo letto a dormire, ma appena la porta si è aperta davanti a loro, la realtà ha sbriciolato ogni illusione. Paolo Rastelli era a terra senza vita. Poco distante dal corpo del giovane di 37 anni, c'erano due siringhe usate. La drammatica scoperta è stata fatta ieri mattina alle 8.30. I genitori del giovane erano in Romania la mamma è di origine romena ...