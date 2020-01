Trovate le scuole, perse le piscine Nessun progetto alle Casermette

IL CASO

MACERATA Dall'apertura delle scuole Alighieri e Mestica alla nuova piscina comunale che dovrebbe sorgere, come annunciato dalla giunta, sempre alle ex Casermette. Area che attualmente continua ad ospitare l'Ufficio immigrazione della questura e, in futuro, ricomprenderà anche un supermercato e la nuova sede della questura. Ma, nonostante si sia già nel 2020 e manchino pochi mesi al voto per le comunali, il progetto del nuovo polo natatorio che dovrà sostituire quello atteso da decenni e mai realizzato a Fontescodella, ancora non c'è.

Il mistero

Non è mai stato esaminato dai consiglieri comunali chiamati solo nei mesi scorsi a votare una delibera di variazione di bilancio sulle piscine (la n. 62 del 15 luglio scorso), approvata solo dalla maggioranza, e ancora non è stato presentato alla città che attende questa opera da diversi lustri. Lo stesso sindaco preferisce non entrare in argomento. «Quando ci sarà il progetto lo presenteremo, al momento sulle piscine non ho altro da dire» ha tagliato corto Carancini. Eppure i tempi stringono, perché i passaggi successivi alla presentazione del progetto saranno quelli del bando di gara e l'affidamento.

La critica

Il mandato amministrativo dell'attuale giunta scade in primavera, per cui l'obiettivo praticabile, una volta che il progetto sarà presentato pubblicamente, sarà quello di fare il bando di gara. Lasciando alla futura amministrazione tutto l'iter successivo. «È l'ennesimo regalo che fa questa amministrazione a chi guiderà la città per i prossimi anni afferma Andrea Marchiori, della Lega - impegnando il futuro di chi governerà a scelte che vengono dal passato. La storia delle piscine, quelle di Fontescodella mai realizzate, rappresentano il tratto di unione della politica del sindaco Carancini nei suoi due mandati. Ora con questo tuffo last minut si vuole proseguire su un tema che ha visto il fallimento di questa amministrazione. Vista l'importanza della vicenda sarebbe stato opportuno un percorso più lineare e chiaro: dopo la chiusura di una transazione con la società che doveva costruire le piscine a Fontescodella, con una somma ridicola rispetto al danno effettivo, il sindaco senza presentare un nuovo progetto, senza passare per la Commissione ambiente e territorio, senza illustrare nulla pretendeva che i consiglieri approvassero così, al buio, la destinazione di somme per costruire le piscine strutturalmente diverse rispetto al precedente progetto da un'altra parte. Era come chiedere di firmare un assegno in bianco, peraltro affermando che alle Casermette l'area era urbanisticamente adeguata ad ospitare un impianto natatorio per cui non c'era neppure bisogno di passare in consiglio per fare delle varianti». Resta il fatto che l'idea di massima del nuovo polo natatorio, nella delibera 177 approvata dalla giunta, è nella relazione tecnica che indicava come il progetto da realizzare deve prevedere «una vasca corta di dimensioni 25x16,5, con 8 corsie, di profondità costante di 1,80 metri, destinata alle attività corsuali, attività ricreative-fitness e attività agonistiche; una vasca ludico-ricreativa di dimensioni 6x12,5, con profondità costante di un metro; spogliatoio per utenti e personale tecnico-giudici di gara; gradinata per circa 200 posti a sedere; atrio-ingresso con funzioni di accoglienza, smistamento, cassa, amministrazione, servizi; locale palestra polivalente al primo piano per una superficie complessiva di mq 365 circa, oltre a spogliatoi e servizi da destinare ad attività complementari, come fitness, danza, riunioni».

I costi

Sempre secondo la relazione, «l'intervento ha un costo complessivo di 5,5 milioni; bandito l'appalto e aggiudicati i lavori la realizzazione avverrà entro 18 mesi dall'inizio del cantiere». La conclusione del consigliere Andrea Marchiori è però lapidaria. «Su una città capoluogo, per una costruzione attesa da 15 anni conclude - non puoi cambiare tutto e annunciare che entro poco tempo si farà questo progetto. Saltando a pie' pari tutta la politica. Più che un ritardo io la ritengo una fantasia dell'ultimo minuto di una giunta che tenta di riproporsi alle elezioni con un'ipotesi».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA