TREIA Per il secondo anno consecutivo l'amministrazione comunale ha partecipato, ed è risultata tra le vincitrici, del bando della Regione Marche relativo alle attività sportive nei luoghi del sisma 2016/2017. Dopo il successo di partecipanti dello scorso anno, in questo 2021, fino a settembre saranno realizzate una lunga serie di attività sportive a cui i cittadini potranno partecipare gratuitamente. Le attività sono realizzate grazie alla collaborazione di Asd Green Nordic Walking ed Us Acli provinciali Aps. La prima iniziativa programmata è fissata per sabato 12 giugno con un corso base di nordic walking che si svolgerà dalle 9,30 alle 12 e dalle 16,30 alle 19 con ritrovo davanti al bar di San Lorenzo di Treia. Nella giornata successiva, poi, ci sarò una camminata per tutti con partenza alle ore 9 davanti alla chiesa di Santa Maria in Selva ed un percorso di 5 o 10 chilometri. Chi vorrà partecipare dovrà prenotare al numero 3482407754 (a cui è possibile chiedere ulteriori informazioni). E' consigliato abbigliamento sportivo, i bastoncini per il corso saranno messi a disposizione dall'organizzazione. La seconda iniziativa programmata è Salute in cammino a Treia, ossia camminate serali per contrastare la vita sedentaria e l'inattività fisica adottando stili di vita corretti. Gli appuntamenti sono quattro.

