TREIA La novità introdotta dal decreto legge 34/2020 è che, anche gli immobili di proprietà pubblica, gestiti dagli enti per l'edilizia residenziale pubblica, possono accedere ai benefici del Superbonus 110%. Per questo motivo, l'Erap Marche, considerata la notevole consistenza del patrimonio edilizio, gestito e presente anche in questo Comune, ha avviato una ricerca pubblica di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di partenariato pubblico/privato, in qualità di proponente, relative alla realizzazione di riqualificazione degli edifici del patrimonio dell'ente e del patrimonio immobiliare di proprietà dei Comuni gestito dall'ente stesso, avvalendosi, appunto, delle agevolazioni economiche. In riferimento ai fabbricati, di proprietà dell'Erap Marche, presenti nel Comune di Treia, sono stati inseriti nella suddetta procedura: via Altobelli n. 25, per un totale complessivo di 5 alloggi; via dei Mille n. 30, per un totale complessivo di 3 alloggi; via Cavour n. 26, per un totale complessivo di 3 alloggi; via del Seminario n. 4, per un totale complessivo di 2 alloggi; via XX Settembre n. 85 Via Strade basse n. 4/A, per un totale complessivo di 2 alloggi; via XX Settembre e via Ospedale Vecchio n. 7, per un totale di 3 alloggi; via G.B. Pergolesi nn. 1-3, per un totale complessivo di 8 alloggi; via Campetti nn. 4-8, per un totale di 8 alloggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA