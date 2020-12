Trasporti scolastici Emergono i problemi

MACERATA Trasporti scolastici in vista di un'eventuale riapertura in presenza degli istituti superiori, questo il tema affrontato in una riunione in videoconferenza organizzata dal prefetto Ferdani. Incontro dal quale è emersa l'attuale impossibilità a garantire in sicurezza il trasporto del 75% degli studenti. Sono state le aziende del trasporto pubblico locale della provincia di Macerata ad evidenziare la problematica in relazione alla flotta di autobus. Problematica che rimarrebbe anche con l'aggiunta di pullman privati. Ok, invece, se la didattica in presenza fosse garantita alla metà della popolazione scolastica degli istituti di istruzione superiore. Insomma, in licei, istituti tecnici e professionali, potrebbe salire sui bus ed entrare in classe il 50% degli alunni. Per l'altra metà, a turno, didattica a distanza. Questo quanto emerso.

In base alla problematica sollevata, la Prefettura pubblicherà un documento sul Tpl in relazione alla riapertura delle scuole che sarà consegnato a tutti gli enti intervenuti. Alla riunione da remoto hanno preso parte i sindaci o loro rappresentanti della gran parte dei Comuni della provincia (assente Civitanova per problemi di connessione), rappresentanti delle due Università e degli istituti di istruzione superiore, la direttrice dell'Asu Nadia Storti e i rappresentanti delle aziende del trasporto pubblico locale (Contram, Apm e Atac). Sul tavolo virtuale, è stato posto lo scenario di una riapertura in presenza per le classi delle superiori. Un'ipotesi, per ora, visto che a livello nazionale ancora non è stata presa una decisione definitiva. Quella su cui si è ragionato è stata la partecipazione del 75% della popolazione scolastica alle lezioni in presenza. Dalla prefettura, l'invito ad analizzare l'aspetto legato al trasporto, che è quello che più preoccupa. Si tratta di una popolazione scolastica complessiva di oltre 15mila studenti, molti dei quali raggiungono la propria scuola a bordo di un bus urbano o extraurbano. Dalle aziende, l'indicazione di poter garantire in sicurezza il trasporto del 50%, non del 75% degli studenti.

