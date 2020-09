Trasporti, c'è una schiarita «Mancano pochi pullman»

IL SERVIZIO

MACERATA Trasporto scolastico provinciale uno squarcio di azzurro dopo i tanti timori che si erano addensati nei giorni scorsi. Le regole contenute nelle linee guida per il trasporto scolastico dedicato prevedono un riempimento dei mezzi non superiore all'80% dei posti disponibili in scuolabus e pullman. Ma per viaggi che durano al massimo 15 minuti si può arrivare alla capienza del 100%.

La decisione

«Sicuramente queste decisioni non possono che agevolare il quadro complessivo che fino a pochi giorni fa prevedeva non più del 50% di riempimento dei mezzi -afferma il dirigente della programmazione del Contram, Alessandro Campanelli-. Ciò risolve una buona parte di problemi e ci fa guardare con fiducia alle aperture delle scuole del 14 settembre. Abbiamo fatto un calcolo che, con le norme ferme al 50% del riempimento dei bus, la Contram avrebbe avuto la necessità di integrare ulteriori 70 mezzi per effettuare il servizio. Invece con questa nuove disposizioni, proprio oggi abbiamo fatto un summit, mancherebbero circa 25 pullman: di questi 19 ne possiamo integrare noi come Contram in quanto li abbiamo già disponibili, per cui avremo la necessità reperire un numero limitato di mezzi che possiamo certamente garantire rapidamente».

La situazione

Insomma la situazione volge verso il sereno, con possibilità di superare quelle difficoltà che avevano preoccupato sia le aziende di trasporto che gli istituti scolastici ma soprattutto le famiglie che erano nell'incertezza di poter contare o meno sul trasporto scolastico provinciale in vista della riapertura di settembre. Questo non esclude che alcune difficoltà ci siano, particolarmente su quei percorsi che registrano un maggiore flusso di popolazione studentesca. «Permangono alcune criticità in diverse tratte della nostra provincia, quelle che storicamente sono più affollate, - prosegue il dirigente della Contram - che dovranno portare ad un potenziamento delle linee, ad esempio nei collegamenti tra Civitanova e Macerata, Recanati-Macerata, Corridonia-Macerata diciamo pure il raggiungimento del capoluogo dai poli più densamente abitati. Al contrario questo provvedimento del riempimento all'80% dei posti seduti ed in piedi nei pullman faciliterà quei percorsi di montagna, come la Visso-Camerino, in quanto avvicinandoci ad un riempimento quasi completo ciò facilita la gestione di questa come di altre tratte nell'entroterra». Contram che in questi giorni è in costante contatto con gli istituti scolastici maceratesi anche per sottoporre un piano di riapertura scaglionata delle scuole per evitare che, sin dal 14, si registri un afflusso massiccio di studenti sui pullman del servizio scolastico.

L'utenza

«Bisogna innanzitutto valutare se l'utenza degli studenti sarà la stessa del passato oppure, per via del Covid 19, ci sarà una diminuzioni di accessi sui bus - ribadisce Alessandro Campanelli -. Non tutte le scuole della provincia partiranno con la presenza di tutti gli studenti, alcune utilizzeranno la dad, per cui questo potenziamento dei mezzi forse neppure sarà necessario. In questi giorni stiamo chiedendo alle scuole di fare un avvio soft. E mi spiego: invece di partire tutti il 14 settembre, usare la prima settimana un po' di didattica a distanza, facendo partire ad esempio il 40% delle classi il 14, aggiungere un 20% dopo due giorni e aggiungere il restante 40% dopo tre giorni. Questo consentirebbe in una settimana di arrivare al 100% in presenza ed a noi ci fa capire dove esistono situazioni critiche consentendo di intervenire prima che la situazione sia pregiudicata».

Il servizio

Ogni mattina la Contram movimenta per abbonamento circa 10mila viaggiatori sui suoi mezzi, di cui 8mila sono studenti, quindi la stragrande maggioranza dell'utenza. Servizio extraurbano che, in questa fase, potrebbe essere di supporto a quello urbano, come nel caso di Macerata dove sono concentrate la gran parte delle scuole del territorio. «Noi con Apm collaboriamo conclude il dirigente della programmazione - già da anni per il trasporto degli studenti presso la scuola Agraria. Ci è stato chiesto dopo le ore 8, cioè una volta effettuato il servizio di arrivo degli studenti nel capoluogo a scuola, se loro dovessero trovarsi in difficoltà di mettergli a disposizione pullman e conducenti che in quella fase sono fermi. Certamente lo faremmo in caso di necessità se da parte di Apm ci arriverà questa chiamata».

Mauro Giustozzi

