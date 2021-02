TRA I PROGETTI A LUNGO TERMINE PARCHI FLUVIALI E PERCORSI CICLOPEDONALI

IL PROGRAMMA

MACERATA Se quello in corso a Valleverde è l'intervento più corposo di manutenzione e recupero di un'area abbandonata all'incuria, presto ne seguiranno altri in tutti i parchi e i giardini pubblici del capoluogo con lo sfalcio ed il taglio dell'erba. In vista dell'estate si punta a rilanciare il Sasso d'Italia mentre a più lunga scadenza ci sono due progetti importanti che vedranno la luce e che riguardano un anello ciclopedonale che collegherà le campagne che circondano Macerata e la creazione di parchi fluviali in prossimità dei fiumi Chienti e Potenza. Non manca il lavoro all'assessore al decoro urbano e parchi pubblici Paolo Renna, anche se tutto dovrà essere fatto con le ristrettezze economiche del bilancio comunale.

Gli obiettivi

«Ci stiamo attivando anche per intercettare fondi europei e regionali per questi ambiti dice Renna - ma intanto non possiamo fermarci e cerchiamo di portare avanti gli interventi più urgenti e necessari. Come quello iniziato nella zona industriale di Valleverde, uno spazio che stiamo recuperando, cercando di renderlo vivibile sia per chi ci si reca per lavoro che per tutti coloro che ne approfittano per fare jogging, passeggiate a piedi o in bici. Abbiamo trovato di tutto: dai rifiuti abbandonati alle erbacce incolte che si erano impossessate di marciapiedi e strade. Il lavoro non è finito ma già si nota dove siamo intervenuti come sia cambiato il volto di quelle zone. Contiamo di completare l'intervento entro la primavera in modo che l'area sia fruibile da tutta la cittadinanza, a maggior ragione in questi periodi di Covid dove disporre di spazi ampi e all'aperto consente alle persone di stare in sicurezza fuori di casa. Abbiamo stanziato circa 30 mila euro per ripulire tutta la zona e renderla decorosa».

Gli altri interventi

Poi si continuerà anche per quello che riguarda parchi e giardini pubblici della città, per renderli accoglienti in vista dell'arrivo della stagione primaverile. «C'è stata una riprogrammazione del taglio del verde nei parchi sottolinea l'assessore -. L'ultimo lo abbiamo fatto prima di Natale ed il prossimo lo rifaremo tra fine febbraio e inizio marzo. Dappertutto, dalle aree più grandi come giardini Diaz o Fontescodella sino ai giardini pubblici delle frazioni. In particolare interverremo nell'area verde di via Cincinelli, che verrà riqualificata sia nella recinzione che nei giochi in modo anche da farla diventare un'area all'aperto dedicata a chi vuol fare ginnastica a corpo libero con l'arrivo del bel tempo. Saranno tutti interventi magari non eclatanti ma minuziosi, piccole manutenzioni che la gente potrà vedere e toccare con mano. Questo anche per far sì che la percezione di insicurezza e degrado che talvolta hanno i cittadini possano essere fugate».

Il progetto

A proposito di interventi immediati ce ne è uno che riguarda il laghetto dei giardini Diaz dove si è evidenziata una grave perdita di acqua sulla quale l'amministrazione è intervenuta immediatamente. «Abbiamo trovato bollette trimestrali da 18 mila euro per l'acqua del laghetto dei giardini Diaz afferma Renna- provocate da una perdita di acqua. Siamo intervenuti svuotando il laghetto, spostando altrove i pesci, per ripristinare il danno: con la collaborazione di Apm metteremo un sistema di filtraggio dell'acqua in modo da non dover più usare quella potabile. A primavera sarà pronto. È importante, poi, che la città si prepari al meglio per l'estate: con questa situazione di crisi legata al Covid, sia sanitaria che economica, saranno parecchie le famiglie maceratesi che magari non andranno in vacanza e per questo vogliamo offrire a tutti la possibilità di usufruire di spazi come, ad esempio, il Sasso d'Italia, un parco pubblico che ha enormi potenzialità e che può offrire molto ai cittadini». Infine i progetti di più ampio respiro su cui sta lavorando l'assessore Paolo Renna. «Sfruttare la ricchezza dei fiumi Chienti e Potenza attraverso l'istituzione di parchi fluviali fruibili dai cittadini conclude - cosa realizzabile in collaborazione con il Genio civile. Anche la creazione di un percorso ciclopedonale sullo stile di quelli presenti all'Abbadia di Fiastra che colleghi le molte aree di campagna alle porte della città con le due vallate».

Mauro Giustozzi

